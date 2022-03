Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan toplam 14 bin 124 test sonucu 776 pozitif vakaya rastlandı, 522 kişi taburcu edildi. Kuzeyde dün can kaybı olmazken, ülke genelinde dün 732 aşı yapıldı. Can kaybı sayısı 220’de kalırken, yapılan toplam test sayısı 6 buçuk milyona yaklaştı.

Güney Kıbrıs’ta ise son 24 saatte yapılan 83 bin 389 test sonucunda 4 bin 774 yeni vakaya rastlandı, Coronavirüs nedeniyle bir can kaybı oldu.

KKTC Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, vakaların 402 kişisi Lefkoşa, 115 kişi Girne, 138 kişi Gazimağusa, 51 kişi Güzelyurt, 60 kişi İskele, 10 kişisi de Lefke bölgesinden.

Covid-19 genel tablo

Dün yapılan test sayısı: 14.124

Dün saptanan pozitif vaka sayısı: 776

Ülke dışından gelen vaka sayısı: 0

Yerel vaka sayısı: 776

İyileşip dün taburcu edilen hasta sayısı: 522

Dün kaybedilen hasta:0

Yapılan toplam test sayısı: 6.369.250

Toplam vaka sayısı: 84.540

İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı: 77.254

Tedavisi devam eden vaka sayısı: 7068

Pandemi merkezindeki hasta sayısı: 48

Karantinadaki vaka sayısı: 7014

Toplam kaybedilen hasta sayısı: 220

Yoğun bakımda yatan hasta sayısı: 6

Aşı ve bileklik

Ülke genelinde dün yapılan aşı miktarı: 732

Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı: 0

Son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı: 179

Takip edilen toplam bileklik sayısı: 837

Takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı: 139327.

Güneydeki durum

Güney Kıbrıs’ta ise son 24 saatte yapılan 83 bin 389 test sonucunda 4 bin 774 yeni vakaya rastlandı, Coronavirüs nedeniyle bir can kaybı oldu.

Rum Sağlık Bakanlığı toplam can kayıplarının 933'e, toplam vaka sayısının 426 bin 377'ye ulaştığını açıkladı.

Tedavi gören hasta sayısının 182, durumu ciddi olanların sayısının, 5'i entübe olmak üzere 25 olduğu kaydedildi.