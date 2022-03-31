Ekonomi ve Enerji Bakanı Kutlu Evren, Üner Kutalmış başkanlığındaki Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu’nu kabul etti.

Açıklamaya göre görüşmede, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın enerji politikalarının tüm paydaşlarla istişare edilerek şekillenmesi amacıyla bir araya gelindiği, Elektrik Mühendisleri Odası’nın faaliyetleri, elektrik enerjisi ile yenilenebilir enerji konularında yeni düzenlemeler ve yapılacak ortak çalışmalar konusunda istişarelerde bulunuldu.

Açıklamaya göre kabulde ayrıca Enerji Üst Kurulu, enerji verimliliği, enerji politikaları, yasal zeminde yürütülen çalışmalar, ülkede çevre dostu yenilenebilir enerji konusunda neler yapılabileceği hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kutlu Evren, çok verimli bir görüşme gerçekleştirildiğini, enerji gibi stratejik konularda tüm paydaşların fikir ve görüşlerini alarak, ortak çalışmalarla ülkenin enerji politikalarına doğru yön vermek için çalıştıklarını belirtti.

Başkan Üner Kutalmış ise, Bakan Kutlu Evren’e Elektrik Mühendisleri Odası’nın yürüttüğü faaliyetler, elektrik enerjisi ve alternatif yenilenebilir enerji sistemleri konusundaki görüşlerini aktardıklarını belirtti, toplantının çok verimli geçtiğini söyledi.