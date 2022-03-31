‘Piyasayı düşünerek eylemi erteledik’

Ömer KADİROĞLU

Hazine ve Maliye Çalışanları Sendikası (Maliye-Sen), ülkede yaşanan kaosa hükümetin dikkatini çekmek amacıyla önceki gün aldığı grev kararını geri çekti. Maliye-Sen Başkanı Lisani Özçürümez seslerini duyurmak, sosyal ve ekonomik sorunlara dikkat çekmek için grev kararı aldıklarını ancak piyasaların olumsuz etkilenmemesi, mağduriyet yaşanmaması için geri adım attıklarını dile getirdi. Özçürümez, yarın yapılacak eyleme katılacaklarını ancak maaş ödemelerinde sorun yaşanmayacağını ifade etti.

Sesimizi duyurmak istedik

Diyalog’a konuşan Özçürümez, aldıkları grev kararı ve sonrasında yaşanan gelişmelerle ilgili açıklama yaptı. Ülkede yaşanan sosyal ve ekonomik sorunlara hükümetin sessiz kaldığını savunan Özçürümez, şöyle devam etti:

“Hükümetin ekonomik sorunlara ve krize karşı herhangi bir şekilde bir adım atmamasından dolayı grev kararı almıştık. Diğer sendikalar gibi bizim de grev yapma hakkımız vardır. Öğretmenler eğitimi, havacılık uçakların geliş- gidişlerini, gümrük çalışanları gümrüğün çalışmasını nasıl ki durdurabiliyorsa bizim de iş kolumuz olan maliye işleyişi ile grev yapabiliriz. Daha önce birçok kez açıklamaya yaparak, hükümetin ekonomik krize karşı duyarsızlığına, insanların çektiği sıkıntılara dikkat çektik. Bu süreçte diğer sendikalar eylem kararı aldı. Biz de hem kendi sesimizi duyurmak hem de hükümetin toparlanıp kendine gelmesi için grev yapma kararı aldık.”

Eleştiriler yersiz ve mesnetsiz

“Niyetimiz kimseyi mağdur etmek değildi” diyen Özçürümez, aldıkları grev kararından dolayı yapılan eleştirilerin de yersiz olduğunu dile getirdi. Özçürümez şunları söyledi:

“Grev kararımızı açıkladıktan sonra birçok kesimden ‘hükümet tarafından bunu gerçekleştirdiler. Danışıklı dövüş yapıyorlar’ gibi açıklamalar geldi ancak bunlar kesinlikle mesnetsiz iddialardır. Daha önce yaptığımız basın açıklamalarında da her hükümet döneminde de doğru bildiğimiz şeyleri ortaya koymaya çalıştık. Bununla ilgili her zaman uyarılarımızı yaptık. İşimiz gereği devletin tüm harcamalarını görüyoruz. Bu noktada da Hazine ve Maliye çalışanları olarak da sıkıntı içerisindeyiz. Biz bunları ortaya koyabilmek ve kamuoyunda bunları dile getirmek için bu grev yapmak istedik.”

Ödemeler aksamayacak

Özçürümez, daha fazla mağduriyet yaratmamak adına grev kararını geri aldıklarını ifade etti. Özçürümez şunları söyledi:

“Bazı yerlerde Maliye’de para olmadığı için grev yapıldığını söylediler. Maliye’de zaten Pandemiden itibaren her ay sıkıntı yaşanıyor ve bunu kamuoyu da biliyor. Bu nedenle grev kararımızın hükümete zaman kazandırmakla hiçbir alakası yoktu. Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürü bize ulaştı ve ‘böyle bir eylemin ödemeleri aksatarak tüm piyasayı zorlayacağını’ söyledi. Ben de bu durumu yönetimdeki arkadaşlarımla görüşerek grevi bitirme kararı aldım. Cuma günü diğer sendikalarla birlikte tam gün grev yapıp kriz ve zamlara karşı eylem yapacağız ama bu durum ödemeleri etkilemeyecek.”

Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2022, 10:06