Kimse memnun değil

Ömer KADİROĞLU

Kıbrıs’ın en gözde ürünlerinden olan zeytin yağının bu yılki fiyatı, geçen yılki fiyatın iki katına çıktı.

Diyalog muhabirine konuşan üreticiler, kuraklık ve diğer sorunlar nedeniyle zeytin hasadının azaldığını belirterek, ileriki yıllarda daha ciddi sıkıntıların yaşanacağını, yağ fiyatlarının daha da artacağını söyledi.

İşçilik ve diğer giderlerdeki artışlar nedeniyle değirmen fiyatlarının da arttığına dikkat çeken üreticiler, 5 litrelik bidonlarda taze zeytin yağının bin 400 ile bin 700 liraya satıldığını belirtti. Üreticiler zeytin ve zeytin yağı üretimine sahip çıkacak bir devlet politikasının şart olduğunu ifade ederek “Kıbrıs’ın en büyük zenginliğini elimizden kaçırmayalım” dedi.

Ne dediler?..

Mustafa Karamustafa

“son 8 sezondur Aydın Şirinevler Yağ Fabrikası’nı çalıştırıyorum. Bu sene zeytinlerini toplayan insanlar yaklaşık bir buçuk aydır değirmene geliyor ancak bu yıl 8 yılın en kötü zamanıdır. Bu sene zeytin çok az ve yağ fiyatları çok yükseldi. Bu yıl zeytinin verimi için gerekli olan durumların hep tersi yaşandı bu nedenle verim çok az. Geçtiğimiz yıl 20 litre yağ için 120 TL yağ çıkartma ücreti alıyorduk bu sene artan maliyetler, yedek parça ve işçilik fiyatlarının yükselmesi ile 20 litre yağı 350 TL’ye çıkartıyoruz. Bu yıl 5 Litre zeytinyağı bin 400 TL’dir. Fabrika dışında satışlarda 5 Litre yağ bin 600 TL civarındadır. Biz Aydın Yağ Fabrikası olarak aldığımız bir kararla aldığımız fiyata yağ satıyoruz. Bu pahalılıkta müşterimizi korumak amacıyla fiyatlarımızı düşük tutuyoruz. Bir yandan az olan zeytinyağı ve yüksek fiyatları varken diğer yandan da var olan zeytin ağaçları yok ediliyor. Umarım bu durumu bizim halkımız artık görür ve zeytin ağaçlarını çoğaltmak ve korumak adına harekete geçerler aksi halde zeytinyağını çok daha yüksek rakamlara piyasada bulacağız.”

Ramadan Kelebek

“Bu sene zeytin az oldu. Her yıl 10-12 sarı bidon yağ çıkartıyordum bu sene 3 bidon çıkartabildim. Bu sene kurak geçmesi nedeniyle zeytin az oldu. Zeytinin az olmasının yanı sıra zeytinyağı fiyatları da bu sene çok fazla yükseldi. Geçtiğimiz yıl bir sarı bidon yağı 2 bin 500 liraya almıştım ancak bu sene 6 bin TL’ye satılıyor. 5 litre yağa bin 400 lira isteniyor. İlerleyen zamanlarda şu anda değeri bilinmeyen ve kesilip veya sökülüp kurutulan zeytin ağaçlarının ne kadar önemli olduğunu anlayacağız. Birçok yerden zeytin ağaçları başka yere taşınacak denilerek sökülüyor ve çoğaltmamız gereken ağaçları azaltıyoruz.”

Ali İhsan Eskiköy

“Zeytinlerimizi toplayıp değirmene getirmeye başladık ancak bu sene kurak geçen bir yıl nedeniyle çok az bir mahsul aldık. Zeytinin az olması nedeniyle zeytinyağlarının fiyatları da yağ çıkarma ücretleri de çok yükseldi. Bunun nedeninin dövizdeki yükselişe bağlı olarak artan maliyetlerdir. Zeytinyağının fiyatındaki yükseliş eğer bu ağaçları korumaz ve yok edilişlerine seyirci kalırsak daha da fazla artacaktır. Bugün 5 litresi bin 400 e bulunan yağı ilerleyen zamanlarda çok çok daha fazla pahalıya alacağız.”

Erdal Arabacıoğlu

“Zeytinleri toplayıp değirmene geldik ancak bu yıl senelerin kurak geçmesi ve yaz aylarının tozlu geçmesi nedeniyle geçtiğimiz yıl aldığımız mahsulün bu yıl yarısını aldık. Bu yıl zeytinyağının çıkarılması da zeytinyağının fiyatı da ikiye hatta üçe katlandı. Zeytin ağacı bizim için çok önemlidir. İnsanlara da tavsiyem herkes evinin bahçesine iki tane zeytin ağacı ekmeleridir.”

Tayfun Oktar

“ Aşırı sıcak ve çiçek zamanı dolu yapması nedeniyle zeytin hasatı çok düştü. 40-50 tane ağacımız var ve hepsinden toplam iki kasa zeytin aldık. Bu sene hem yağ çıkartma fiyatları hem de zeytinyağı fiyatları 4-5 kat arttı. 5 Litre zeytinyağı bin 700 liraya satılıyor ve bu rakamın önümüzdeki aylarda çok daha fazla artacağını düşünüyorum. Birçok ağaç katlediliyor ve devletin bu ağaçlara hem sahip çıkması hem de insanların zeytin ekmesi için teşvikler sağlamalıdır. Zeytin ağacı bir annedir ürününü 9 ayda verir ve çok kutsal bir ağaçtır.”