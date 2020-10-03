Pandemi dikkate alındı

Kamu alacaklarıyla ilgili yasa gücünde kararnamenin süresi yıl sonuna kadar uzatıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararname, 31 Mart 2020’de yürürlüğe giren “33/2020 sayılı İtirazlı veya Kesinleştirilmiş Vergilerde Uzlaşma ile Ödeme Süresi Geldiği Halde Kısmen veya Tamamen Ödenmemiş Kamu Alacaklarının Tahsilatına İlişkin Yasa Gücünde Kararname”nin dünya genelinde etkili olan Covid-19 pandemisi nedeniyle içinden geçilen toplumsal koşullar göz önünde bulundurularak başvuru süresinin uzatılmasını amaçlıyor.

106 eczacı sınavı geçti

Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Dairesi Adli Eczacılık Sınavları sonucu başarılı olup kayıt olan kişiler Resmi Gazete’de yayımlandı. Listede 106 kişinin adı yer alıyor.

İhtiyat Sandığı başvuru süresini uzattı



Öte yandan pademinin yarattığı ekonomik kriz nedeniyle hazırlanan, “İhtiyat Sandığı Birikimlerinden Sürekli Ve Kısmi Ödeme Yapılasını Düzenleyen Yasa Gücünde Kararname” yürürlüğe girdi. Böylece İhtiyat Sandığı iki ay daha kısmi ödeme için başvuru alacak.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; başvuru yapan kişilere hesabına işlenen prim, depozit ve faiz toplamının dörtte üçünü aşmayacak şekilde ilki Ekim 2020’de olmak üzere, iki eşit taksit halinde toplam 4 bin TL’ye kadar ödeme yapılacak.Bu kapsamda avans çekmek isteyenler ayın son iş gününe kadar ihtiyat.gov.ct.tr adresinden online başvuru yapabilecek. Başvuru yapanlardan KKTC’de faaliyet gösteren bir bankada kendi adlarına açılmış bir banka hesabına ait IBAN/UBAN numarasını beyan etmesi istenecek. Ödemeler başvuruda verilen bu hesap numarasına yapılacak.