Fırsat eşitliği sağlanmalı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), bağımsız Cumhurbaşkanı adayları Alpan Uz’un şikayetini reddederken, bağımsız aday Ahmet Boran’ın şikayetini ise haklı buldu.

YSK’nın Uz ve Boran’ın şikayetleriyle ilgili kararları, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kararda, Kamu ve Özel Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Yasası, madde 34, seçim dönemlerindeki yayınların Seçim ve Halkoylaması Yasası uyarınca Yüksek Seçim Kurulu’na verilen yetkiler çerçevesinde YSK tarafından düzenleneceğine yer verildiği ancak bu yetkinin özel televizyon yapımcı ve programcılarına nasıl ve hangi konuda yayın yapacaklarına veya konuklarını nasıl belirleyeceklerine direktif vermeyi, içerik belirlemeyi kapsamadığı kaydedildi.

YSK, programa 11 Cumhurbaşkanı adayından sadece siyasal partilerin desteklediği 6 adayın davet edilmesi nedeni ile programın durdurulması veya programa diğer 5 adayın da eklenmesinin sağlanması doğrultusundaki Alpan Uz'un şikayetinin reddedilmesine, fırsat eşitliğinin sağlanması için diğer adaylara da aynı ölçüde fırsat verilmesi gerektiğinin ilgili TV’ye bildirilmesine oy birliği ile karar verdi.

Boran’ın BRT ile ilgili şikayeti

Öte yandan YSK, BRTK’nın Cumhurbaşkanı Seçimi ile ilgili gerçekleştireceği propaganda amaçlı açık oturum, panel veya röportajlarda, demokratik kurallar çerçevesinde, tüm bağımsız adaylara fırsat eşitliği sağlanması gerektiğine karar verdi.

YSK ihaleleri değerlendirdi



Öte yandan YSK’nın bazı ihalelerin devam etmesine veya seçim süreci içinde devam etmesi zorunlu görülmediğinden reddine ilişkin kararları da Resmi Gazete’de yayımlandı.Onay verilen ihaleler şunlar:Sağlık Bakanlığı’nın "4 Adet Diş Üniti Alımı İhalesi", Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın "Engelsiz Yaşam Evi İnşaatı l. Etap Projesi"; Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın "Ulukışla İlkokulu Çevre Duvarlarının Yapım İşleri İhalesi”, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın "Çanakkale Ortaokulu Kapalı Spor Salonu Zemin Kaplama İşleri İhalesi”; Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nün ''Torf ve Perlit Alım İhalesi"; Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nün "Kimyasal Malzeme Alım İhalesi"; Spor Dairesi’nin "Merit Alsancak Yeşilova Spor Kulübü Futbol Sahası Zemin Yenileme İhalesi"; Spor Dairesi’nin "Çim Tohumu Alım İhalesi"; Orman Dairesi’nin "Ormanlara Zarar Veren Böcek ve Hastalıklarla Mücadele İhalesi”; Orman Dairesi’nin "Çam Kese Böceğine Karşı Helikopter ile Havadan Biyolojik İnsektisit Kullanılarak Yapılacak İlaçlama İhalesi”; Karayolları Dairesi’nin "Personel Devam Takip ve Kamera Sistemi Kurulumu Projesi İhalesi"; Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun "Elektronik Sayaç Alımı ile Led Sokak Aydınlatma Armatürü Alımı İhaleleri"; Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun "Dizel makinalara ait turbocharger yedek parçası ve işçilik alımı, dizel makinalara ait turbocharger yedek parçaları alımı, dizel makinalara ait soğutma suyu radyatörü alımı, dizel makinalara ait tappet roller yedek parçaları alımı, dizel makina 3 ve 4'ün 48000 saat bakım yedek parçaları projesi ihaleleri"; Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun "Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele ve Lefke Bölge Vezneleri Güvenlik Hizmeti Alımı İhalesi"; Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun "Muhtelif Ölçü Aletleri ve Techizatı Alım ihalesi"; Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun "OG Kablo Başlık ve Ekler Alım İhaleleri"; Trafik Dairesi’nin "Sabit Radarlar İhlal Dartaları İçin Veri Depolama Cihazı Alımı İhalesi."



Miting ve kitle toplantılarına izin yok

Yüksek Seçim Kurulu, siyasal parti ve bağımsız adayların düzenlemek istediği miting ve kitle toplantılarına seçim tarihine kadar izin verilmemesine karar verdi.