Toprak konusunda ‘en iyisi’

Melis GÜNEL

Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, TV2020’de katıldığı ‘360 Derece Seçim Özel’ programında gençlerin sorularını yanıtladı, önemli mesajlar verdi. Cemre Akar’ın hazırlayıp sunduğu programa katılan Akıncı; Vehbi Zeki Serter, Tülin Hikmet ve Tolga Atun isimli gençlerin sorularını yanıtladı.

Akıncı, birçok konunun yanı sıra Crans Montana’da Rumlara sunulan haritayla ilgili de açıklama yaptı. Haritanın Türkiye ile birlikte hazırlandığını ifade eden Akıncı, “Crans Montana’da bu iş bitecek anlayışı ile hazırlanan harita Rumlara yönelik değil BM’ye yönelikti. Rum tarafı önerilerimizi geri çektik dediğinde biz haritamızı geri aldık. Ama çözüm olacaksa harita yeniden gündeme gelecektir” dedi.

Akıncı, haritanın gündeme gelmemesi için Rumlara kuzeyde kalan mallarına karşılık milyonlarca lira ödenmesi gerektiğini ifade etti.

Akıncı, bizde öyle bir para var mı? Yok. Dolayısı ile toprak haritasının gündeme geleceği aşikar olduğu için hazırlandı. Bizim toprak haritamız Kıbrıslı Türkler açısından şimdiye kadar hazırlanmış en iyi toprak haritasıdır. Ortada bir taviz yoktur” dedi.

Seçimden sonra gayriresmi toplantı başlayacak

Akıncı, seçimin ardından Kıbrıs sorunu ile ilgili gayriresmi toplantı ile başlayacak yeni dönemde ucu açık olmayan sonuç odaklı ve stratejik anlaşma hedefi ile ilerleneceğini belirtti.

Akıncı, Kıbrıs’ta çözümü zorlamazsak ve haklarımızı Rum tarafına teslim edersek, bunun Rumların tek başına Kıbrıs Cumhuriyeti’nin tek yasal sahipliğine devamı ve Kıbrıslı Türklerin meşru haklarından vazgeçtiği anlamına geleceğini, kendisinin en çok da gençler adına buna razı olmadığını kaydetti.



Akıncı, görünür gelecekte tanınma ve iki devletli çözümün mümkün görünmediğini söyledi. Akıncı, İslam ülkeleri ve Türki devletlerin bunu ima bile etmediklerini, 27 AB üyesi ile ABD, Rusya, Çin, Fransa ile İngiltere’den oluşan BM Güvenlik Konseyi Daimi Üyelerinin tanımasının da mümkün olmadığını ifade etti.

Federasyon ısrarından vazgeçilmemeli

Çözüm ve iki kurucu devletin eşitliğine dayalı federasyonda ısrardan vazgeçmemek gerektiğini belirten Akıncı, federal hedeften vazgeçilmesi durumunda bizi bekleyenin tanınma değil, bölünmüşlüğün kalıcılığının daha da pekişmesi ve alt yönetim algısının daha da güçlenmesi olduğunu belirtti. Kendisinin ve halkın bunu istemediğini, Kıbrıs Türk halkının kendi özgün kimliği, karakteri ve varlığı ile uluslararası hukuk içine girmesini, Kıbrıs’ın bir bütün olarak Türkiye’ye dost bir coğrafya olmasını istediğini, bunun da tüm tarafların yararına olacağını belirten Akıncı, “İşte tüm bunlar için

5 yıl daha görev talep ediyorum” dedi.

Akıncı, “Soran sorgulayan, biatçı değil özgür düşünen, savaşa karşı barışı, çatışma kültürü yerine hoşgörü kültürünü öne çıkaran bir yapıya sahip olan halkımız bunların değiştirilmesi çabaları karşısında tedirgindir. Tüm bu hassasiyetlerini de benim söylemlerimde bulmaktadır. Adaylığımın esas nedenlerinden biri de budur” ifadelerini kullandı.

Gençlerimiz bunu hak etmiyor

Bir soru üzerine “Kıbrıs sorununu çözemezsek siz gençlere maalesef hak etmediğiniz bölünmüş bir ada bırakacağız. Tanınmamış, alt yönetim gibi algılanan, doğrudan uçuş olmayan, ekonomisi yerlerde sürünen bir yapı özellikle de siz gençlerin layığı değil” diyen Akıncı; yetişmiş, parlak gençlerin dünyayla buluşmayı hak ettiklerini, uğraşının da bu yönde olduğunu vurguladı. Seçimlerin gençlerin geleceği açısından da oldukça önemli olduğunu belirten Akıncı, seçimlerin ardından Crans Montana’da son anda kaybedilen fırsatın yeniden kapımızı çalacağını, güvenlik, eşitlik ve özgürlükten vazgeçmeden bir çözümü sonuna kadar zorlayacağını, doğru yolun da bu olduğuna inandığını ifade etti. Akıncı, bunu başaramamaları halinde gelecekten endişeli olduğunu belirtti.

Halkımız fikirlerimizi destekliyor

Bir başka soru üzerine Kıbrıs Türk halkının kendisine karşı ciddi bir güven duyarak kararlılıkla fikirlerini desteklediğini, etrafında ciddi bir kenetlenmenin olduğunu belirten Akıncı, halkın ortaya koyduğu görüş ve vizyonun kendisi için en iyisi olduğunu bildiğini, anketlerin de sokağın nabzının da bunu açıkça ortaya koyduğuna dikkat çekti.

Kardeşlik ilişkisini geliştirmeliyiz

Cumhurbaşkanı Akıncı, geçmiş yıllarda da seçimlere dışardan bazı müdahaleler olduğunu ancak bunun hiçbir dönemde bu kadar yoğun ve açık bir şekilde yapılmadığını söyledi. Akıncı, “Bir makama başkalarının müdahaleleri ile gelirseniz, orada kendiniz olamazsınız, sizi oraya getirenlerin gölgesi olursunuz” dedi. Demokrasiye yapılan müdahalelerin gerginlik yaratarak toplumda derin yaralar açtığı ve bilinçle hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Akıncı, “Bizim aramızda Türkiye Cumhuriyeti’nin iyiliğinden başka bir şey isteyen yoktur. Karşılıklı saygı çerçevesinde kardeşlik ilişkisini geliştirmeliyiz” dedi. Akıncı, Kıbrıslı Rumlarla siyaseten eşit bir yapı oluşturma çabamıza Türkiye’nin katkı sağlamasının yolunun da Kıbrıs Türk demokrasisine saygıdan geçtiğini belirtti.

Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2020, 11:27