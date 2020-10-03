‘Şu anki sistem sürdürülemez’

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş, 11 Ekim’in “yeni zamanların ve yeni bir Denktaş döneminin başlangıcı” olacağını söyledi.

Denktaş, BRT ekranında resmi propaganda konuşmasının ikincisini gerçekleştirerek, seçmenlere Kıbrıs konusundaki düşüncelerini aktardı.

Yapılan açıklamaya göre; Denktaş, Kıbrıs sorunu konusunda kaçırılan fırsatlardan Kıbrıslı Rumların hayatının çok da etkilenmediğini ancak Kıbrıslı Türklerin uluslararası toplumun dışında devam eden hayatının artık sürdürülemez bir hale döndüğünü söyledi.

Denktaş, Kıbrıs sorunundan kurtularak, yeni kuşaklara dünya ile bütünleşmiş bir düzen bırakmak için uğraş vereceğini kaydetti.

Çözümsüzlüğünün temelinde BM parametreleri değil, bu parametrelere dayalı bir çözüme ulaşmayı reddeden Kıbrıs Rum Yönetimi üzerinde hiçbir baskı mekanizmasının oluşturulamamasının yattığını, dile getiren Denktaş, iki kesimlilik ve siyasi eşitliğin Kıbrıslı Rumların tahayyülündeki millet-devlet bütünlüğüne bir meydan okuma, bir tehdit oluşturduğunu ifade etti.

Seçim, Kıbrıs sorunu etrafında şekillenecek



Her Cumhurbaşkanlığı seçimi gibi bu seçim de öncelikle Kıbrıs sorunu etrafında şekillenecektir.1963 Aralık ayında iki halk arasında çıkan çatışmalarla alevlenen Kıbrıs sorunu bugüne kadar sayısız müzakerelere rağmen çözülemeyerek, BM gündeminde “çözülemeyen en uzun süreli sorun” unvanına da sahip olmuştur. 4 Mart 1964 tarihindeki BM Güvenlik Konseyi’nin kararı uyarınca 3 ay süreliğine Kıbrıs’a gelen BM askerleri o gün bugündür adamızda ‘görev’ yapmaktadır. Bu eskimiş sorunu çözmek için 1968’de Kıbrıslı Rumlar ve Türkler arasında başlayan görüşmeler de bugüne kadar çare olamamış, sorun bir türlü çözülememiştir.

Ne mutlu Kıbrıslı Türküm diyene

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’ın ısrarla vurguladığı gibi Kıbrıs’ta çözümü istemeyen taraf her zaman Kıbrıs Rum liderliği olmuştur. Tarih Kurucu Cumhurbaşkanımızı haklı çıkarmıştır.

İçinde yaşadığımız süreçte etrafımda oluşturduğunuz sessiz çoğunluktan kaynaklanan gizli güç

11 Ekim günü sandığa da yansımalıdır. Kısa sürede bu seçimin en güçlü adaylarından biri olmamı sizler sağladınız. İrademize sahip çıkma kararlılığınızı devam ettireceğinizi tüm dünyaya kanıtlamak için oylarınızı benden yana kullanarak bu demokrasi mücadelesinden zaferle çıkacağımıza inanıyorum.”