Bunun adı ciddiyetsizlik!

Suna ERDEN

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen uyuşturucu kaynaklı davada dün ilginç detaylar yaşandı. Uyuşturucu suçundan yargılandıktan sonra denetimli serbestlikten yararlanan Ö.L. (E-23) kurallara uymadığı gerekçesiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Ancak Denetimli Serbestlik Kurulu tarafından mahkemeye sunulan kanıtların eksik oluşu davanın ileri gitmesini engelledi.

Sunulan kayıt defterinin özensiz oluşu, küçük not kağıtlarına yazılmış alelade notlar mahkeme başkanı Fadıl Aksun’u çileden çıkardı.

Başkan Aksun, bu şekilde özensiz kayıt tutulmasının devlet ciddiyetine, kamu disiplinine uymadığını belirtti.

Başkan Aksun şunları söyledi:

Denetimli Serbestlik Kurulu'nun denetimli serbestlik hakkı alan sanıklara birden fazla kurum vasıtası ile uyuşturucudan uzak durmaları için bazı yükümlülükler getirilmiştir.

Bu tip kurumların tutmuş oldukları kayıtları daha sonradan mahkemeye getirebilme ihtimalleri olduğundan ciddi bir disiplin içerisinde hareket etmeleri gerekir.

Ayrıca mahkemeye gelecek olan evraklarda daha da dikkatli olunması gerektiğini vurgulamak isteriz. Ancak alelade tutulan bir defter, defterin olmadığı günlerde devlet ciddiyetine, kamu disiplinine uymayan küçük kağıtlara alınmış notlar önümüze gelmiştir.

Bu tarz bir defter ve not kağıtlarına alınan bilgilerle bir sanığın hürriyetinin elinden alınması mümkün değildir.

Bu noktada bu sanığın ilgili daireye gidip gitmediğini hiçbir şekilde irdelemeyi uygun bulmayız. Çünkü bu tip tutulan bir defterin ne olumlu ne de olumsuz anlamda mahkememize herhangi bir yardımı olamaz.

Tekrar vurgulamak isteriz ki, Denetimli Serbestlik Yasası'ndan sonra Sosyal Hizmetler Dairesi de bu hakkın ve yükümlülüğün sağlanmasında eşgüdümlü olarak hareket etmesi gereken kurumların başında gelir ve şu an için gördüğümüz tablo kesinlikle bu işin ciddiyetinin kavranmadığını bize göstermektedir” dedi.