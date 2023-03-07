Korku ve panik

Ömer KADİROĞLU

Ülkenin tanınmış firmalarından Sırdaş Mobilya’da dün çıkan yangın paniğe neden oldu. Lefkoşa’da Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren mağazada çıkan yangına itfaiye, sivil savunma, belediye ekipleri müdahale etti.

Yangının kaynak yapıldığı sırada çıkan kıvılcımların mağazadaki çabuk tutuşan hammaddelere sirayet etmesi sonucu çıktığı düşünülürken, kesin tespit yapılacak soruşturmanın ardından belli olacak.

Kısa sürede büyüdü

Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Sırdaş Mobilya isimli firmanın hammadde ve satış için depoladığı eşyaların bulunduğu mağazada dün saat 13.45 sıralarında yangın çıktı.

Sünger, elyaf, polyester, pamuk, şilte gibi çabuk tutuşan eşyaların ve hammaddelerin bulunduğu mağazada çıkan yangın kısa sürede büyüdü ve tüm işyerine yayıldı.

Yangın nedeniyle her yeri kara dumanlar kapladı, çevrede iş yeri olan esnaf büyük korku yaşadı.

İş yeri çalışanları ve çevre esnafı yangının ulaşmadığı noktalarda bulunan eşyaları dışarı çıkardı.

İki çalışan hastanelik oldu

Sivil Savunma, itfaiye, Dikmen Belediye ekiplerinin müdahale ettiği yangın güçlükle kontrol altına alındı.

Yangın soğutma çalışmaları esnasında sağlam kalan eşyaları dışarı çıkarmaya çalışan iki iş yeri çalışanı dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangın sonucu yataklar, şilteler, hammaddeler yanarak küle döndü. İş yerinde oluşan maddi zararın boyutu henüz netleşmezken, yapılacak incelemenin ardından oluşan hasarın ortaya çıkacağı belirtildi.

Kıvılcımlar yangına neden oldu

Bu arada hareketli anlara neden olan yangının ihmalkarlıktan dolayı çıktığı öne sürüldü.

Mağazanın kapısı önünde kaynak çalışması yapıldığı sırada havanın rüzgarlı oluşundan dolayı kıvılcımların depo içerisindeki şiltelere sirayet ettiği ve kısa sürede tutuşturduğu belirtildi.

İş yeri çalışanlarının yangını fark eder etmez söndürmeye çalıştığı, kontrolden çıkınca itfaiyeye haber verdiği öğrenildi.

Polisin ve itfaiyenin yangınla ilgili soruşturmasının devam ettiği belirtildi.