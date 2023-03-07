Vahim tablo

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından 27 Kasım 2021 tarihinde Lefkoşa, Gazimağusa ve Güzelyurt’ta gerçekleştirilen ‘Bataklık’ operasyonunda tutuklanan 9 zanlıdan Mustafa Kavaz ile Görkem Yıldırım hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Diğer 7 sanık hakkındaki yargı süreci devam ederken, Kavaz 3,5 yıl, Yıldırım ise 18 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kavaz ve Yıldırım’ın Türkiye’den sehpa ayakları içerisinde ülkeye gönderilen uyuşturucu maddeleri piyasaya sürdükleri belirtildi.

Sanıklar hakkında verilen kararı Yargıç Murat Soytaç açıkladı. Soytaç, operasyonda tutuklanan sanıklardan biri olan S.Ö.’nün okul çağında ve henüz on sekiz yaşını doldurmamış bir çocuk olduğunu ifade etti.

Murat Soytaç, S.Ö.'nün babasının yüklü miktardaki uyuşturucuyu büyük bir titizlikle ahşap sehpalar içerisine gizleyerek küçük kızına gönderip, dağıtım ağı oluşturduğunu belirtti.

Soytaç, S.Ö.’nün babasının gönderdiği uyuşturucu maddeleri, satması için Görkem Yıldırım’a verdiğini belirtti.

Yargıç, Görkem Yıldırım’ın da bu uyuşturucuları satarak karşılığında maddi menfaat temin ettiğini anlattı.

Soytaç, çocuk yaştaki S.Ö. ve genç yaştaki Görkem Yıldırım’ın uyuşturucu dünyası içerisinde bulunan yetişkinler tarafından uyuşturucu dağıtımında kullanılarak suça alet edilmelerinin oldukça vahim bir tablo olduğunu belirtti.

Yargıç Soytaç, bir çocuğun ailesi tarafından uyuşturucu ticaretinde bu denli kullanıldığı bir dava ile daha önce karşılaşmadıklarının altını çizdi.

Murat Soytaç, hiç kimsenin uyuşturucu madde satışını ekonomik sıkıntılarına çare olarak görmesinin hoş görü ile karşılanmasının mümkün olmadığını belirtti.

Sanıkların lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinen Soytaç, sanık Mustafa Kavaz’a 3 yıl, Berat Görkem Yıldırım’a ise 18 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.

Davanın geçmişi

Narkotik ekipleri tarafından S.Ö.'nün Gönyeli’de yaşadığı eve baskın yapılmış, 83 adet uyuşturucu hap, 30 gram eroin ele geçirilmişti. S.Ö.'nün itirafları üzerine Yenikent’teki bir evde de arama yapılmış, bir kilo 365 gram eroin, 100 gram metamfetamin, 606 tam, 320 adet yarım, 110 adet kırık parçalar halinde hap bulunmuştu.

Yapılan araştırmalar sonucu eroin türü uyuşturucunun Türkiye'de bulunan K. Ö.’nün sehpa içerisinde KKTC’ye gönderdiği ortaya çıkmıştı. K.Ö.’nün kızı S.Ö. uyuşturucuları teslim alıp, Görkem Yıldırım ve diğer suç ortaklarıyla dağıtımını yapmıştı.