Sonuçlar bekleniyor

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından, düzenlenen operasyon sonucu ele geçirilen bir kilo kokain analize, 2 tabanca ise balistiğe gönderildi.

Operasyonda tutuklanan Alpay Akaner ise dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada kanıtlarla ilgili incelemenin sürdüğü, rapor beklendiği ifade edilerek, ek süre talep edildi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hüseyin Özdesoy, alınan bir ihbar üzerine zanlının evinde 3 Mart tarihinde arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan aramada, evin bahçe kısmında, garaj yolu üzerinde, ayrı ayrı poşetlere sarılmış bir kilo 6 gram kokain türü uyuşturucu madde ile 4 gram hintkeneviri madde ele geçirildiğini anımsattı.

Özdesoy, aynı poşet içerisinde 2 adet 9 mm çapında tabanca ile 38 adet 9 mm çapında tabancaya ait canlı mermi de ele geçirildiğini aktardı.

Soruşturmanın yeni başladığını, uyuşturucu maddelerin analize, tabancaların ise balistik incelemeye gönderildiğini ancak sonuçların henüz çıkmadığını bildiren Özdesoy, mahkemeden ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, 8 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.