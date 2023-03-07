İlk vukuatı değil

Lefkoşa’da bulunan Metehan Sınır Kapısı civarından gizlice ülkeye giriş yapmaya çalışan Fuat Demirtaş suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan zanlının üzerinde yapılan aramada methamfetamin, kokain ve uyuşturucu hap bulundu. Zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, benzer suçlardan askıda davası bulunan zanlının Lefkoşa ve Gazimağusa’da uyuşturucu suçlarından arandığı belirtildi.

Duruşmada olguları aktaran polis memuru, 4 Mart 2023 tarihinde Metehan Kara Sınır Kapısı’nda askeri bölgeyi ihlal ettiği sırada yakalanan zanlı Fuat Demirtaş’ın tasarrufunda 11 gram ağırlığında methamfetamin, 5 gram ağırlığında kokain ve bir adet uyuşturucu hap bulunduğunu söyledi. Polis memuru, ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini, 6 şahsın sorgulandığını ve ifadeler alınması gerektiğini belirtti.

Polis, ayrıca zanlının askıda 2 ayrı benzer davası olduğunu, Lefkoşa ve Gazimağusa’da uyuşturucu suçlarından arandığını anlattı. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Talebi değerlendiren mahkeme, askeri yasak bölgeyi ihlal, uyuşturucu ithali ve tasarrufu suçlarından soruşturma yürütülen zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.