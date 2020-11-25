Proje başlatıldı

Antik Mağusa Vakfı’nın geliştirmiş olduğu proje ve TİKA’nın işbirliğinde Serdarlı Belediyesi bölgesindeki kadınların kooperatifleşmesi için ilk adım atıldı.

Antik Mağusa Vakfı’ndan verilen bilgiye göre, “Gelenekler Girişimcilikle Buluşuyor ”adlı projenin açılışı geçtiğimiz hafta sonu Serdarlı’da gerçekleştirildi.

Antik Mağusa Vakfı Başkanı ve Milletvekili Resmiye Canaltay’ın yürüttüğü “Kadın Girişimciliğinin Geleneksel Sektördeki Etkinliğinin Artırılması Projesi” Antik Mağusa Vakfı ile Türkiye’nin Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) işbirliğinde gerçekleştiriliyor.

Projede amaçlarının kadınlara, ekonomik bağımsızlıklarını gelenek ve göreneklere dayalı‎ bir girişimcilik algısıyla kazandırmak olduğunu belirten Canaltay, “Kadın emeğinin karşılığını‎ bulabileceği bir ekonomik yapı‎ hayaliyle yola çıktık. Bu bağlamda TİKA’nı‎n değerli başkanı ve ekibine vermiş̧ oldukları‎ destek için Antik Mağusa Vakfı‎ olarak teşekkür ediyoruz” dedi.

