Eylül’de seçim

Raif DOĞRU

Hükümeti kurmakla görevlendirilen Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, dün ziyaret ettiği UBP, HP ve TDP genel başkanlarına erken genel seçim şartıyla teknokrat ağırlıklı bir hükümet önerdi. Erhürman’ın erken genel seçim için Eylül veya Ekim’i hedef aldığı öğrenildi.

Diyalog’un elde ettiği bilgilere göre; Erhürman ziyareti sırasında Başbakanlık ve bakanlıkların dağılımı konusunda herhangi bir ayrıntıya girmedi. UBP’nin ise ‘hükümet kurulacaksa UBP’nin başkanlığında kurulmalı” düşüncesinde olduğu, ayrıca teknokrat bir kabineye sıcak bakılmadığı haber verildi.

Diyalog’a konuşan HP Genel Başkan Vekili Yenal Senin ise dünkü ziyarette ülke sorunlarının değerlendirildiğini, özellikle 2021 bütçesinde büyük açıkların öngörüldüğünü, o yüzden de hükümet sorununun ivedilikle giderilmesinden yana olduklarını ifade etti.

CTP’nin görüşleri

Erhürman’ın dünkü ziyaret sırasında ortaya koyduğu düşüncelerin bir kısmı şu başlıklardan oluşuyor:

-Kamuda istihdamlar usule bağlansın. Geçici işçi alımları için de münhal ilan edilsin. Her bütçe yılında hangi birimin ne kadar personel ihtiyacının olduğu belirlensin ve program yapılsın.

-Vatandaşlık Yasası düzenlensin, kriterler belirlensin.

-Pandemi krizinden etkilenen özel sektör çalışanlarının desteklenmesi için bir program hazırlansın.

UBP ile görüştü, “Geniş tabanlı bir kabine önerisi yaptık” dedi

Parti Meclisi tarafından hükümet kurma çalışmaları konusunda yetkilendirilen Erhürman, ilk görüşmeyi saat 12.00’de Ulusal Birlik Partisi (UBP) ile yaptı.

CTP Genel Başkanı Erhürman görüşme sonrası yaptığı açıklamada, görüşmede bakanlık pazarlığı gibi konuların görüşülmediğini ülkenin genel durumunun ele alındığını söyledi.

Kendilerinin bir seçim hükümeti önerisiyle geldiklerini, anayasaya göre haziran ayında ara seçim yapılması gerekeceğini ya da ara seçim pas geçilirse sonbahar sonu ilkbahar başı 2022’de seçime gidilmesi gerekeceğini anlatan Erhürman, dolayısıyla hangi hükümet modeli söz konusu olursa olsun bir erken seçim hükümetinin gündemde olacağıyla ilgili görüşlerini paylaştıklarını belirtti.

Erhürman, ülkenin mali durumunu da konuştuklarını, önümüzdeki dönemin hem mali hem de pandemi açısından sıkıntılı olacağını bu nedenle de tüm partilerin sorumluluk alması gerektiğini düşündüklerini söyledi.

İlkeler manzumesi konusunda ilk adımda UBP ile aralarında çok da ayrışma olmadığını gördüklerini ifade eden Erhürman, “Biz mümkün olduğunca geniş tabanlı teknokratların da içinde olduğu bir kabine önerisi yaptık” dedi.

Saner: Herkesle temasa hazırız

UBP Başkan Vekili Ersan Saner de, hükümeti kurmakla görevlendirildikleri zaman ilk ziyareti CTP’ye yaptıklarını ve Kıbrıs konusundaki hassasiyetleri başta olmak üzere icraat veya erken seçim hükümeti kurulabileceği yönünde görüşlerini ilettiklerini anımsattı.

Hükümet kurma görevini alan Erhürman’ın da ilk olarak kendilerini ziyaret ettiğini belirten Saner, UBP olarak ülkenin acil bir hükümete ihtiyacı olduğunu ve halkın beklentisinin de bu olduğunu bildiklerini belirterek, bütçe başta olmak üzere hükümetin bir an önce kurularak sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

Saner, Erhürman ve ekibinin görüşlerini dinlediklerini ve ortak paydada buluşabilecek değerleri belirlediklerini kaydederek, “Ancak parlamentoda en çok sandalyeye sahip UBP’nin de bu önerileri kendi organlarında değerlendirmesi lazım” dedi.

Saner, CTP ile yeniden görüşebileceklerini belirterek, acilen hükümete ihtiyaç olduğunu UBP’nin bu doğrultuda her zaman herkesle temasa hazır olduğunu vurguladı.

İkinci adres HP oldu

CTP heyeti daha sonra Halkın Partisi’ni (HP) ziyaret etti.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ülkeyi seçime taşıyacak bir seçim hükümeti ile geniş tabanlı bir hükümet arayışında olduklarını söyledi.

Erhürman, verimli bir görüşme gerçekleştirildiğini ve HP ile temasta olmaya devam edeceklerini belirtti.

TDP’yi de ziyaret etti

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümet kurma görüşmeleri kapsamında TDP'yi ziyaret ederek, genel başkan Cemal Özyiğit ile görüştü.

Yaklaşık bir saat süren görüşme sonrası basına açıklama yapan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Özyiğit ve heyetine misafirperverliğinden ötürü teşekkür etti.

Erhürman, görüşmede, ilkelerini aktardıklarını ve değerlendirdiklerini ifade ederek, erken seçim konusunda hem fikir olduklarını kaydetti.

İlkeleri paylaştıklarında aralarında ciddi bir görüş ayrılığı olmadığını söyleyen Erhürman, en geniş tabanda, teknokratları içeren bir hükümet modeli için çalıştıklarını söyledi.

DP ve YDP ile de görüşüp ardından genel değerlendirme yapacaklarını ifade eden Erhürman, sonrasında da temas içinde olacaklarını kaydetti.

Özyiğit: Parti meclisinde değerlendirme yapılacak

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de, ülkenin bir süredir hükümetsiz olduğuna işaret ederek, bundan ötürü bütçe ve eğitim başta olmak üzere her alanda kaos yaşandığını dile getirdi.

Erhürman ile görüşmede, değerlendirme ve görüşlerini dinlediklerini, hassasiyetlerini aldıklarını ifade eden Özyiğit, parti meclisinde ön değerlendirme yaptıklarını ama parti meclisinin toplanıp yeniden değerlendirme yapacağını ve kararlar alacağını söyledi.

TDP'nin, ülkenin içinde bulunduğu hassasiyetlerde, elini taşın altına koymaya hazır olduğunu ve görevden kaçmayacağını ifade eden Özyiğit, "Belli ilkeler, reformlar hayata geçirilirse elimizi taşın altına koyarız ama bizim dışımızda bir çoğunluk olacaksa TDP böyle bir yapıya ortak olmayı çok düşünmez, TDP Hükümeti kuran partilerden olmak ister" diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2020, 12:50