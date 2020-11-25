Sabah başka akşam başka

KKTC’nin Güney Kıbrıs’tan Kuzey’e geçişlerle ilgili düzenlemelerini gündem yapan Rum basını, sabah alınan bir kararın akşama değiştiğine dikkat çekti.

Alithia gazetesi “Sınır Kapıları Alt Üst- Kıbrıslı Türkler İlk Önce Kapattılar, Gece de Açtılar” başlıklarıyla ilk sayfadan yer verdiği haberinde, KKTC makamlarının kararının sınır kapılarının kapanmasına yol açtığını ancak gelen tepkiler yüzünden sınır kapılarının dün gece açıldığını iddia etti.

KKTC makamlarının başlangıçta Kuzey’e geçişlerde 24 saatlik negatif PCR testi gerektiğine kararının sınır kapılarının kapanmasına ve Pirgo-Dillirga sakinleri arasında ciddi problemlere yol açtığını yazan gazete, Pirgo-Dillirga sakinlerinin KKTC üzerinden Lefkoşa’ya gidiş gelişlerinin bir kez daha kesildiğini belirtti.

Rum Yönetimi’nin ise buna tepki olarak Pirgo üzerinden Erenköy’e personel ve malzeme taşınmasına izin vermeyeceğini açıklaması üzerine KKTC makamlarının 72 saatlik negatif PCR testinin geçerli olacağını açıkladığını öne sürdü.

Gazete iç sayfadan “72 Saatlik PCR Testine Geri Döndüler- İşgal Bölgelerine Gidiş Gelişlerle İlgili Kararlarını Değiştirdiler” başlıklı haberinde ise, Rum Yönetiminin konuyla ilgili olarak Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde girişimde bulunduğunu, öte yandan Sağlık Teknik Komitesi üyelerinin de dün temasta bulunduğunu belirtti.

Rum Haber Ajansı’na dayandırılanı haberde, KKTC makamlarının önceki gece Kuzey’e geçişlerde son 24 saat içerisinde yapılmış negatif PCR testi gerektiğine dair kararını değiştirdiği ve dün gece yarısından itibaren sürenin 24 saatten 72 saate yükseltildiği kaydedildi.

Rum Yönetiminin konuyla ilgili olarak BM nezdinde girişimde bulunduğunu ve BM’nin de KKTC makamlarıyla temasa geçtiğini kaydeden gazete, İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nin Rum üyelerinin de konuyu dün öğlen telekonferans aracılığıyla komitenin Kıbrıslı Türk üyelerinin gündemine getirdiklerini belirtti.

Gazeteye göre, İki Toplumlu Sağlık Komitesi Rum Eş Başkanı Leonidas Filaktu,Rum Haber Ajansı KİPE’ye yaptığı açıklamada, bu kararla birlikte meydana gelen problemleri ortaya koyduklarını ve son 24 saat içerisinde yapılmış test sunumunun mümkün olmadığını izah ettiklerini ifade etti.

Filaktu, komitenin Kıbrıs Türk üyelerine, bu laboratuvar analizinin bu kadar sık yapılması için zaman olmayacağını söylediklerini de ekledi.

Karar değiştirildi

Politis gazetesi ise “Sahte Devlet En Nihayet Kararını Değiştirdi” başlıklı haberinde, gerek Rum Dışişleri Bakanlığı, gerek Rum Yönetimi Başkanlığının ısrarlı çabalarının ardından, KKTC tarafından geçen Pazartesi sabahından bu yana sınır kapılarında uygulamaya konan yeni direktifin dün gece geç saatlerde değiştirilmesinin mümkün olduğunu ileri sürdü.

24 saatten az bir süreliğine Kuzey’e yapılacak geçişlerde 24 saatlik negatif PCR testi sunulmasına dair kararın artık geçerli olmadığını iddia eden gazete, BM’nin, bizzat Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis tarafından da yapılan çaba ve baskıların sonuç verdiği konusunda bilgilendirmede bulunduğunu öne sürdü.

Pirgo sakinlerinin KKTC aracılığıyla sınır kapılarından geçmek için, geçen Pazar gününe kadar geçerli olduğu gibi, 72 saatlik negatif PCR testi sunmaları gerekeceğini kaydeden gazete, bu gelişmenin Lefkoşa’daki işlerine gitmek için her gün sınır kapılarından geçmek isteyen bölge sakinlerinin yanısıra tedavi için Lefkoşa’ya gidenlere de kolaylık sağlayacağını ekledi.

Haravgi gazetesi ise “Dillirga Bölgesine Rahatlama- 24 Saatlik PCR Testi Kararı En Nihayet İptal Edildi” başlıklı haberinde, KKTC makamlarının sınır kapılarında bugüne kadar geçerli olan 72 saatlik negatif PCR testi yerine 24 saatlik negatif PCR testi isteme kararının, dün akşam en sonunda iptal edildiğini öne sürdü.

Pirgo Muhtarı Nikos Klenathus açıklamasında “kararın saçmalığının altını çizerek, Kıbrıslı Türklerin Rum tarafına geçtiğimiz Haziran ayında yapılmış testlerle geçtiklerini ve Kıbrıslı Rumlar aleyhinde ayrımcılık yapıldığını” öne sürdüğünü iletti.

Gazete (haftada 3 kez gerçekleşen) Kıbrıslı Türklerin haftada 3 kez gerçekleştirdikleri Yeşilırmak kapısından Erenköy’e geçişlerine dün izin verilmediğini ve bunun bölge sakinleri tarafından 24 saatlik test talebinin iptal edilmesi için bir baskı göstergesi olarak yorumlandığını aktardı.

Rum Hükümeti Sözcüsü Kiriakos Kusios ise gazeteye açıklamasında, KKTC makamlarının yeni isteğinin olumsuz bir gelişmeden ibaret olduğunu öne sürdü.