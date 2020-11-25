Kuzeyde 9, güneyde 252, Türkiye’de 7 bin 381 yeni vaka

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 9, Güney Kıbrıs’ta 252 yeni vaka tespit edildi; iki kişi yaşamını yitirdi. Türkiye'de ise son 24 saatte 7 bin 381 kişiye hastalık tanısı konuldu, 161 kişi hayatını kaybetti.

KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte bin 150 test yapıldığını ve 2’si yerel 9 pozitif Coronavirüs vakasına rastlandığını açıkladı. Pilli, 7 kişinin ise taburcu edildiğini kaydetti.

Pilli, pozitif vakalardan 5 kişinin hava yolu, 2 kişinin de deniz yolu ile ülkeye geldiğini belirtti.

Güneyde iki can kaybı

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte 252 yeni vaka belirlenirken 75 ve 64 yaşındaki iki erkek hasta da hayatını kaybetti.

Toplam ölü sayısı böylelikle 45’e yükseldi.

Güney Kıbrıs’ta şimdiye dek yaşanan can kayıplarının 29’unun (yüzde 64) erkek, 16’sının (yüzde 36) kadın olduğu kaydedildi. Ölenlerin yaş ortalamasınınsa 75 olduğu belirtildi.

7 bin 381 kişiye hastalık tanısı

Türkiye'de son 24 saatte 162 bin 231 Covid-19 testi yapıldı, 7 bin 381 kişiye hastalık tanısı konuldu, 161 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ağır hasta sayısı 4 bin 543 oldu, son 24 saatte 3 bin 678 kişinin Covid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 381 bin 569'a yükseldi.