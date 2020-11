Radikal adımlar atılmalı

HP Genel Başkan Vekili Yenal Senin CTP ile yaptıkları dünkü görüşmede ülke sorunlarının değerlendirildiğini, özellikle 2021 bütçesinde büyük açıkların öngörüldüğünü, o yüzden de hükümet sorununun ivedilikle giderilmesinden yana olduklarını ifade etti.

Senin, tv2020'de Reşat Akar'ın sunduğu Gündem Özel programına telefonla bağlanarak açıklamalarda bulundu.

Senin, sokakta erken seçimi isteyen bir kişi bile olmadığını belirtti; hükümet sorununun bir an önce çözülmesi gerektiğini vurguladı.

2021’deki mali yapının kötü durumda olacağını dile getiren Senin, “Kaynakların gelmesinde sıkıntı var. Bunu çözecek, radikal adımlar atacak, her sektörü canlandıracak yapı bir an önce kurulmalıdır. Biz sorumluluk almaya hazırız. Bir sonraki seçimi düşünecek durumda değiliz” dedi.

Gerçekleşen CTP-HP görüşmesine de değinen Senin, olumlu çerçevede gerçekleşen toplantıda geniş tabanlı hükümet formülü ve prensiplerin konuşulduğunu aktardı.

UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner’in hükümeti kurma yetkisini aldığından beri geniş tabanlı seçim hükümeti çağrısı yaptıklarını hatırlatan Yenal Senin, “Geniş tabanlı hükümeti tanımlarken, mecliste grubu olan 3 siyasi partinin daha verimli bir 7-8 ay geçireceğini düşündüğümüz için UBP-CTP-HP modelini kastettik. Tufan Erhürman’ın aklında olan modellerden biri belki de budur” dedi.

Sorgulayan pozisyonda olduk

Reşat Akar’ın sorusu üzerine CTP-HP görüşmesinde, UBP’li veya UBP’nin içinde olmadığı bir formülün konuşulmadığını söyleyen Senin, “Genellikle dinleyen ve sorgulayan pozisyonda olduk. Bu süreç 2-3 gün sonra biraz daha netleşecektir” dedi.

Geniş tabanlı bir seçim hükümeti olması gerektiğini belirten Yenal Senin, seçim tarihinin biraz ötelenebileceğine işaret ederek, partiler arası istişarelerden sonra gerekli kararı Parti Meclisi’nin vereceğini aktardı.