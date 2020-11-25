İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, aşırı yağışlardan ve doludan zarar gören İskele bölgesinde; Ziyamet, Yeşilköy, Sipahi ve Yenierenköy’ü ziyaret ederek, oluşan hasarlardan olumsuz etkilenen vatandaşların sorunlarını dinledi. Baybars, Ziyamet’te aşırı yağışlar nedeniyle zarar gören Ziyamet Kabristanlığında yıkılan duvarları ve oluşan hasarı yerinde gördü. Baybars, Yenierenköy Belediyesi ile İskele Kaymakamlığının onarım için ihtiyaçların belirlenmesi konusunda istişare içinde hareket ederek gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti.

Doğal afetlere karşı daha hazırlıklı ve planlı hareket edilmesinin çok önemli olduğunu yineleyen Baybars, gerekli çalışmaların tamamlanması için İskele Kaymakamlığına talimatların verildiğini ifade etti.

Daha sonra Ziyamet köy kahvehanesinde, vatandaşların sorunlarını dinleyen Baybars, bölgede oluşan sıkıntıların çözümü için çalışmaya ve her zaman halkın yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Baybars, planlı ve altyapısı tamamlanmış olan bölgelerde yaşayan vatandaşların su baskınından etkilenmemesinin, doğru politikaların bir sonucu olduğuna dikkat çekti.

Baybars, “Ziyamet köyünde kısa süre önce tamamlanan kırsal kesim yol altyapısı sayesinde evlerine güvenle ulaşan genç bir çiftin memnuniyetini ve mutluluğunu görmek her şeye değiyor” dedi

Ziyamet köyünden sonra Yeşilköy’e geçerek orada bir süre üreticilerin dolu ve aşırı yağış nedeniyle oluşan sıkıntılarını dinleyen Baybars, devletin elindeki imkanlar dahilinde gerekli girişimleri yapacaklarını, bölge üreticisinin sıkıntılarının giderilmesinin, vatandaşın devlete olan güveninin artması anlamında önemli olduğunu söyledi.

Baybars, heyetiyle birlikte Yeşilköy’den sonra Sipahi köyüne geçerek burada da oluşan zararı ve vatandaşların çeşitli sorunlarını dinledi.

Son olarak Yenierenköy’ü ziyaret eden Bakan Baybars, birçok bölgede olumsuz hava koşulları nedeniyle meydana gelen zararlar hakkında durum tespitlerinin hızlıca yapıldığını, yaraların yavaş yavaş sarılmaya başlandığını söyledi.

Acil Afet Koordinasyon Yasası ivedi şekilde gündeme alınmalı

Baybars son yıllarda yaşanan sel, aşırı yağış, dolu veya hortum benzeri ciddi afetlerle mücadele kapsamında “Acil Afet Koordinasyon Yasası” çalışması yapıldığını, bu yasanın hızlıca tamamlanmasının önemli olduğunu ve sadece toplu hasarlarda değil ayrılan fonun bireysel hasarlarda da kullanılması gerektiğini ifade etti.

Bu bağlamda 2021 bütçesinde “Acil Afet Fonu”nun ayrılmasının şart olduğunu altını çizen Baybars, vatandaşın ciddi desteğe ihtiyacı olduğu bir dönemde acil atılması gereken adımlar olduğunu da belirterek, hükümetin kurulur kurulmaz bir an önce bu konunun da gündeme alınması gerektiğini yineledi.

Baybars’a Ziyamet, Yeşilköy, Sipahi ve Yenierenköy ziyaretlerinde, İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, bölge muhtarları ve bakanlık bürokratları eşlik etti.