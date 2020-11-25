Yıkım büyük

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Candan Avunduk, fırtınanın hasara neden olduğu Çatalköy Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren işletmeleri ziyaret ederek, afetin neden olduğu hasar konusunda bilgi aldı.

Geçen hafta yaşanan doğal afetin, özellikle Çatalköy Sanayi Bölgesi ve civarı ile Teknecik Elektrik Santrali’nde hasara neden olduğunu, sanayi bölgesindeki bazı işletmelerde de hasarların büyük olduğunu dile getiren Avunduk, tek tesellilerinin hafif yaralanmalar dışında can kaybı yaşamamaları olduğunu ifade etti.

Candan Avunduk, yaraların hızlıca sarılması için devlet yetkililerinin konuya hassasiyet gösterip, zarar gören işletmelere bir an önce destek verilmesi gerektiğini belirterek, “Bu gibi afet durumlarında kullanılabilecek kaynakların zarar gören işletme ve şahıslara hızlı aktarımı önemlidir” dedi.

Özellikle çatılarda meydana gelen hasarlara dikkat çeken Candan Avunduk, oda olarak ellerinden gelen desteği vereceklerini kaydetti.