Moral takviyesi

Lefkoşa, Girne, Gazimağusa ve Lefke’de düzenlenen ve 16 kilo 750 gram uyuşturucunun ele geçirildiği Pençe Operasyonu”ndaki başarıları nedeniyle Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü personeli ödüllendirildi.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun önerisi ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın takdirleriyle narkotik polislerinin ödül töreni Cumhurbaşkanlığı’nda yapıldı.

Törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü personeli ve Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu katıldı.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakanlık döneminde Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun yaptığı tüm çalışmalara tam destek olduğunu anımsattı.

Tatar: Teşkilata yürekten güveniyoruz

Cumhurbaşkanı Tatar, komisyonu çok önemli hizmet vermekte oldukları için her zaman cesaretlendirdiğini ve komisyon çalışmalarını daha iyi bir noktaya getirebilmek için imkanları geliştirmeye çalıştıklarını ifade etti. Cumhurbaşkanı Tatar, Komisyon Başkanı Hasan Karaokçu ve tüm çalışanlara teşekkür ederek, uyuşturucu sorununun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gençliği ve halkı için en büyük sıkıntılardan biri olduğunu söyledi. Tatar, ülkede son yıllarda giderek artan bir uyuşturucu tehlikesiyle karşı karşıya olunduğunu kaydetti. “Devlet böyle tehlikeleri ortadan kaldırmak için vardır” diye konuşan Tatar, devletin bütün önlem ve imkanlarıyla bu sorunun önünü tıkamasının ve bu işe bulaşanları yakalayıp adalete teslim etmenin önemini vurguladı.

Karaokçu: Caydırıcılık açısından önemli

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu da ülkelerin geleceğini tehdit eden en tehlikeli iki unsurdan birinin terör, diğerinin ise uyuşturucu olduğuna işaret etti. Uyuşturucunun özellikle genç ve çocukları hedef aldığını söyleyen Karaokçu, “Toplumların ve ülkelerin terör ve uyuşturucu sorununa ve tehlikesine karşı her zaman uyanık ve güçlü olmaları gerekmektedir” dedi. Karaokçu, KKTC Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nün çalışmalarında önemli başarılara imza attığını ve bu tür operasyonların devamının caydırıcılık açısından da önemine değindi.