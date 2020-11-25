110’nu nakil bekliyor

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Nefroloji Klinik Şefi Doç. Dr. Düriye Deren Oygar, KKTC’de 258 diyaliz hastası olduğunu, genel durumu iyi, nakle uygun 110 civarında hastanın böbrek nakli beklediğini söyledi.

Böbrek nakli ve Nefroloji Kliniği hakkında ortaya atılan bazı iddialarla ilgili dün Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Bölümünde basın toplantısı düzenlendi.

Canlı vericiden nakil olacak kişiler eğer evliyse, en az iki yıl evlilik şartı arandığını belirten Oygar, bunu organ trafiğinin önüne geçmek için yasayla düzenlendiğini vurguladı.

Oygar, bilimsel kongreleri, yurt dışında yayınlanan özellikle ailesel börek hastalıkları konusundaki çalışmaları yakından takip ettiklerini ifade ederek, “Çağın standartlarını yakalamaya çalışan, gelişmeleri takip eden bir ekibiz” şeklinde konuştu.

Pandemi nedeniyle organ nakillerinin dünyada da ülkede de biraz gerildiğini söyleyen Oygar, “Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Önümüzdeki hafta iki eş arasında nakil yapacağız” şeklinde konuştu.

Dr. Oygar, KKTC’de 258 diyaliz hastası olduğunu, genel durumu iyi, nakle uygun 110 civarında hastanın böbrek nakli beklediğini söyledi; kliniğin çalışmaları konusunda da bilgi verdi.

Oygar, 3 nefroloji uzmanı, 1 hemodiyaliz hekimi, 26 hemşire ve 7 yardımcı personelle hastalara poliklinik, böbrek nakli, hemodiyaliz ve periton diyaliz gibi alanlarda hizmet verildiğini, ihtiyaç halinde hastaların servise de yatırılarak tetkik ve tedavi edildiğini söyledi.

Son 10 yılda 1156 hasta hemodiyalize alındı

Düriye Deren Oygar, son 10 yılda bin 156 hastanın hemodiyalize alındığını, nefrolojide 300 binin üzerinde hemodiyaliz seansı yapıldığını, böbrek nakli gerçekleştirilen 240 hastanın takip ve tedavi edildiğini, 111’den fazla hastaya periton diyaliz hizmeti verdiklerini aktardı.

2016’dan bu yana KKTC’de 44 hastaya böbrek nakli yapıldığını açıklayan Duriye Deren Oygar, bu nakillerin 26’sının kadavradan olduğunu söyledi.