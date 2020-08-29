Şartlara göre fiyat belirlenecek

Kıbrıs Meyve Sebze Cypfruvex İşletmecilik Limited Şirketi Direktörler Kurulu, 2020 - 2021 narenciye sezonunda Mandora (King) mandalina, dalında ürün alımına 31 Ağustos tarihinde başlama kararı aldı.

Cypfruvex’ten yapılan açıklamaya göre; Cypfruvex Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Şanlıdağ başkanlığında toplanan kurul, Mandora (King) tipi mandalinanın bir ton fiyatının sözleşme tarihi ve serbest piyasa koşullarının oluşturacağı fiyattan ürün alımı kararı aldı.

Karar, Şanlıdağ yanında, Cypfruvex Genel Müdürü Cemal Redif, kurul üyeleri Hilat Siva, Kani Tanaydın, Ramadan Kayan ve Suna Tip’in imzasıyla alındı.



Cpfruvex Genel Müdürü Cemal Redif; şirketin, Eylül ayı başı itibari ile piyasada alıma çıkacağını ifade ederek, serbest piyasa şartlarında oluşan fiyata göre ürün alımı yapacaklarını kaydetti.Redif, oluşabilecek herhangi bir risk nedeniyle ürün hasat edilemez veya pazarlaması yapılamazsa, üreticiyi zarardan koruma fiyatlarının, en düşük risk fiyatı bin 600 Türk Lirası olarak belirlendiğini ifade etti.“Bu fiyat, ürünün fiyatı değildir” diyen Redif, şöyle devam etti:“Ürünün fiyatı bin sekiz yüzse (1.800TL/Ton) o fiyattan, bin dokuz yüzse (1.900Tl/Ton) o seviyeden, 2 binse (2.000Tl/ton) 2 bin TL’den alım yapılacaktır.. Ürünün fiyatı serbest piyasa koşullarında, ürün kalitesine göre her ne ise o fiyattan alım gerçekleşecek…”