Gerilim tırmanıyor

Güney deniz bölgesindeki “Evnomia” kod isimli tatbikatın son gününde Yunanistan Hava Kuvvetleri’ne ait 6 savaş uçağının daha adaya geldiği bildirildi. Rum basını, adaya gelen F-16 tipi 6 savaş uçağının Türk savaş uçakları tarafından taciz edildiğini ve aralarında “it dalaşı” yaşandığını iddia etti.

Girit’in Suda Üssü’nden havalanan 6 adet F-16’nın intikalini Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros’un, Hava Kuvvetleri Komutanı Yorgos Bliumi ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Stilianos Petrakis eşliğinde Ulusal Harekât Merkezi’nden bizzat koordine ettiği bildirildi.



Fileleftheros “Sürpriz Hareket” başlığıyla aktardığı haberinde Güney Kıbrıs, Yunanistan, Fransa ve İtalya’nın Ada’nın güneyinde icra etmekte olduğu “Evnomia” kod isimli ortak tatbikata katılmak üzere daha önce Baf’taki “Andreas Papandreu Hava Üssü”nde konuşlanmış 2 Yunan F-16’sı bulunduğunu hatırlattı.Habere göre Yunan TV kanalı ERT, üst düzey askerî kaynakların “Kıbrıs’ta neredeyse 10 savaş uçağının bulunması ve Fransız savaş uçakları ile egzersiz yapmaları tarihi bir an” değerlendirmesinde bulundu. “6 savaş uçağının intikal sırasında Türk hava savunma sistemini atlatmayı başardığı” öne sürüldü ve bunun Atina’da, “Yunan Hava Kuvvetleri’nin her an Kıbrıs’ta olabileceğinin göstergesi” olarak yorumlandığı kaydedildi.Yunan uçaklarının, Suda’daki üslerine dönüşü sırasında Türk savaş uçağının tacizine uğradığı da savunulan haberde çarşamba günü Türk ve Yunan savaş uçakları arasında 14 “it dalaşı” gerçekleştiği ileri sürüldü.