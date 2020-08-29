İstihdam protestosu

Raif UZKAN

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), “UBP-HP hükümetinin Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nın 79. Maddesine aykırı şekilde seçim yasaklarına aykırı istihdam yaparak yasaları çiğnediği” gerekçesiyle Başbakanlık önünde eylem ve basın açıklaması yaptı.

KTÖS’ün de destek verdiği eylemde “Seçim Yasaklarında Kıyak Görevlendirme” pankartı açıldı, temsili “Adalet Terazisi” ve Anayasa ile Kamu Görevlileri Yaslarının kitapçıkları Başbakanlık önüne bırakıldı.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan eylemde yaptığı konuşmada, “UBP-HP hükümetinin seçim yasakları sürerken partizanca uygulamalarını ve yandaşlarını kamu kurum-kuruluşlarında istihdam etmelerini” protesto ettiklerini söyledi.

“Okuldaki hademe memur oldu”

Bu tip uygulamaların kamuya ve devlete olan güveni sarstığını ve itibarsızlaştırdığını kaydeden Bengihan, Seçim ve Halk Oylamasının 79. Maddesine aykırı olarak Hamitköy’de Dr. Fazıl Küçük İlkokulunda hademe olarak çalışan bir kişinin Başbakanlığa memur olarak görevlendirildiğini söyledi.



Bengihan, ülke gençlerinin KHK’nın açtığı sınavlarda ter dökerken, sınavda 90 alan gençlerin kadro yetersizliği nedeniyle işe giremezken UBP’nin seçimde söz verdiği için bu tür adımlar atmasının parti-devlet bütünleşmesinin örneğini gözler önüne serdiğini öne sürdü.Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay’ın sözlerine de atıfta bulunan Bengihan, Günay’ın devletin çoğu gelirinin maaş ödemelerine gittiğini ve kamunun küçültülmesi gerektiğini belirttiğini, buna karşın UBP’nin hademeyi “memur” yaparak devletin gideceği noktayı en açık şekilde gösterdiğini savundu.Bengihan, kamuda reform yaparak daha iyi hizmet vermesini sağlayacağını iddia edenlerin, aynı zamanda “kamunun çalışmadığını” da iddia ettiklerini dile getirerek, “Çalışmayanlar sizin istihdam ettiklerinizdir, çünkü partilinizdir, partililerinizi çalıştıramıyorsunuz” şeklinde konuştu.Başbakanlık önüne “Adaletin Terazisini” getirerek hükümetin vicdan muhasebesi yapmasını istediklerini belirten Bengihan, Anayasa’da da Kamu Görevlileri Yasası’nda da kimin hangi görevleri yapabileceğinin belli olduğuna işaret etti.

Polise şikayette bulundular

Anayasa ve Kamu Görevlileri Yasası kitapçıklarını Başbakanlığın kapısı önüne bırakan sendika temsilcileri, ardından eyleme destek veren KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil’le birlikte polise giderek şikâyette bulundu.

Bengihan’ın konuşmasının ardından Sendika Genel Sekreteri Serman Yiğit hazırlanan basın bildirisini okudu.