Kar geliyor

İtfaiye, sel durumunda alınması gereken tedbirleri paylaştı, Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü, bugün 12.00'den yarın saat 18.00'e kadar “etkili yağış ve fırtına uyarısı” yaptı.

Polis Genel Müdürlüğü İtfaiye Müdürlüğü, sel durumunda yapılması gerekenleri paylaştı.

İtfaiye tarafından yapılan açıklamada, sel durumunda çok gerekli olmadıkça dışarı çıkılmaması ve Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan uyarıların dikkate alınması gerektiği kaydedildi.

Yıldırım düşmesine karşı, ağaç altları, telefon ile elektrik direkleri gibi yerlerden uzak durulması uyarısında bulunulan açıklamada, 199 İtfaiye veya 101 Sivil Savunma İhbar Hatları hatırlatıldı.

Kış aylarında yapılması gerekenler

İtfaiye açıklamasında, kış aylarında yapılması gerekenler de şu şekilde hatırlatıldı:

• Yağmur suyunun sorunsuz olarak tahliye edilebilmesi için evinizde bulunan ızgara, dam olukları ve drenaj sisteminin zamanında temizlenmesine özen gösteriniz.

• Suyun evinize girmesini önlemek ve set oluşturmak için evinizde kum torbaları bulundurunuz.

• Ev ve işyerlerinizdeki bodrum katına kurmuş olduğunuz drenaj suyu pompalarının, bakımının yapıldığından ve çalışır durumda olduğundan emin olunuz.

• Su sızıntısının ilk belirtisinin boyadaki renk değişikliği veya duvardaki halka biçimli görüntü olduğunu unutmayınız. Böyle bir durumla karşılaşmanız halinde, gecikmeden gerekli tadilat işlemini başlatınız.

• Temizlenmemiş dere yatakları, köprü altı menfezleri, yollardaki ızgaralar ve bunlara benzer yerler gördüğünüz zaman, ilgili kurumları arayarak önlem alınmasını sağlayabilirsiniz.

Acil bir durumla karşılaşırsanız ne yapmalısınız

Sel Durumunda;

• Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan uyarıları dikkate alın.

• Çok gerekli olmadıkça dışarıya çıkmayın.

• Yıldırım düşmesine karşı, ağaç altları ve telefon ile elektrik direkleri gibi yerlerden uzak durun.

• 199 İtfaiye İhbar Hattını veya 101 Sivil Savunma İhbar Hattını Arayın.

Sel anında araç içerisinde yapılması gerekenler

• Suya kapılmamak için zamanında durun.

• Asla bir köprüyü geçmeye çalışmayın.

• Her zaman su basmış yollardan geçmekten kaçının. Çünkü ayak bileğimize kadar olan sel suyu bizi, dizimize kadar olan sel suları ise araçlarımızı sürükleyip götürebilir.

Selden kaçmak için sel sularına kesinlikle girmeyiniz!

Meteoroloji “etkili yağış ve fırtına uyarısı” yaptı

Bu arada Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü, bugün 12.00'den yarın saat 18.00'e kadar “etkili yağış ve fırtına uyarısı” yaptı.

Açıklamada, “Yapılan son meteorolojik değerlendirme ve analizler sonucunda bölgemizde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli özellikle kuzey kesimlerde çok kuvvetli olması beklenmektedir. Belirtilen periyot içerisinde rüzgarın da kuvvetli zaman zaman fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir” denildi.

Meteoroloji, su baskını, dolu, yıldırım düşmesi, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve benzeri olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2024, 09:55