Gaziköy ağladı

Ömer KADİROĞLU

Ercan yolunda meydana gelen kazada 25 yaşında hayatını kaybeden Gaziköylü Çağrı Miralay dün son yolculuğuna uğurlandı.

Sanat, spor ve sosyal aktivitelerde boy gösteren, çevresinde oldukça sevilen biri olan Miralay için Gaziköy Camisinde tören düzenlendi.

Gözyaşlarının sel olup aktığı törende Miralay'ın annesinin "Ben oğlumu nasıl toprağa vereceğim? Ben bu acıya nasıl dayanırım annem" feryatları yürekleri dağladı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, CTP'li bazı milletvekilleri, köy halkı ve çok sayıda sevenin katıldığı cenaze töreninin ardından Miralay Gaziköy kabristanlığında toprağa verildi.

Sürücü mahkemeye çıkarıldı

Öte yandan Ercan yolunda Çağrı Miralay’ın ölümüyle sonuçlanan kazaya karışan aracın sürücüsü Mustafa Kaya dün tutuklamam talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Polis, kazanın 28 Ocak 2024 tarihinde saat 18.00 sıralarında Yonca Kavşağı - Ercan anayolunun 3. Kilometresinde meydana geldiğini anımsattı. Polis, VJ 420 plakalı van araçla seyreden Mustafa Kaya’nın diğer araçlara öncelik hakkı vermeden isimsiz tali yoldan dikkatsizce anayola giriş yaptığını ve o esnada, anayol üzerinde Ercan istikametine doğru süratli ve dikkatsiz bir şekilde seyreden Çağrı Miralay yönetimindeki GR 005 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştıklarını açıkladı.

Çarpmanın etkisiyle yolun solundan çıkan GR 005 plakalı aracın akasya ağaçlarına çarpıp durduğunu belirten polis, sürücü Çağrı Miralay’ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini ifade etti. Polis memuru, kazanın ardından zanlının doktor kontrolünden geçirildikten sonra tutuklandığını belirtti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler ve incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.