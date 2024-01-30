12 yıl yatacak

Suna ERDEN

Kuzey Kıbrıs’ta piyasaya sürülmek üzere Nijerya’dan kargoyla gönderilen 3 kilo uyuşturucuyu almaya gittiği esnada Ercan Havaalanı’nda yakalanan Macdonald Chikaire Obi hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık, 12 yıl hapse mahkum edildi. Kararda sanığın teslim almaya gittiği uyuşturucu miktarının külliyatlı olduğu, eğer yakalanmasaydı bu miktarı ülke içinde piyasaya sürmeyi amaçladığı belirtildi.

Kararı okuyan Yargıç, 2 Haziran 2021 tarihinde Ercan Havaalanında görevli gümrük memurlarının Uchechukwu Augustine Obiankonwa’nın adına gelen kargo içerisinde 7 adet dıştan koli bandı ile sarılı paketlerden şüphelenmesi üzerine Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’ne bilgi verildiklerini söyledi.

Yargıç, aynı gün bir polis ekibi tarafından Ercan kargo bölümüne gidilerek şüpheli paketlerde yapılan kontrolde yaklaşık 3 kilo ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu tespit edildiğini belirtti.

Yargıç, uyuşturucuyu almaya giden Macdonald Chikaire Obi ile adına paket gelen Uchechukwu Augustine Obiankonwa’nın tutuklandığını belirtti.

Yargıç, yapılan soruşturma sonucu uyuşturucu maddenin Nijerya’dan gönderildiğinin tespit edildiğini kaydetti.

Sanığın suç ortağı Uchechukwu Augustine Obıankonwa’nın 2022 yılı Haziran ayında yargılanarak 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığını kaydeden Yargıç, sanık avukatının müvekkilinin suçtaki rolünün daha az olduğuna dair savunma yaptığını, bunun kabul etmelerinin mümkün olmadığını belirtti. Yargıç, sanığın kargo ile gönderilen yüklü miktardaki uyuşturucuyu almaya giden şahıs olduğunu ve suçtaki rolünün büyük olduğunu ifade etti.

Yargıç, eğer sanık yakalanmasaydı uyuşturucunun ülke içinde dağıtımına neden olacağını, suçtaki rolünün suç ortağından daha ciddi olduğunu vurguladı.

Uyuşturucu suçlarının giderek yaygınlaştığını, toplumun sağlığını ve geleceğini tehdit ettiğini kaydeden Yargıç, davaya konu miktarın azımsanmayacak derecede külliyatlı olduğunu belirtti. Yargıç, sanık hakkında karar verirken tüm olguları değerlendirdiklerini, suç ortağının da 10 yıl 6 ay hapse mahkum edildiğini ifade ederek, sanığı 12 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2024, 09:52