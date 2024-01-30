Bin 500 Euro'ya sahte çalışma izni

Hüseyin ÇİÇEK

Kuzey Kıbrıs’ta genellikle yabancıların oluşturduğu şebekeler uyuşturucu ve soygun olaylarının yanı sıra, sahte resmi belge tanzimine yöneldi. Kısa bir süre önce ortaya çıkarılan ve yabancıların oluşturduğu sahte oturma izni şebekesinin ardından, polis bu kez sahte çalışma izni çıkaran bir şebekeyi ortaya çıkarıldı. Şebekenin kişi başı bin 500 Euro karşılığında çalışma izni çıkardığı iddia edildi.

Ercan Havalimanı’ndan giriş yaptıkları esnada, görevli memura sahtelenmiş ön izin formu veren 2 kişinin yakalanmasıyla harekete geçen polis, Gazimağusa’da bir evde arama yaptı ve 8 kişiye ait sahtelenmiş ön çalışma izni formu tespit etti. Soruşturmayı geliştiren polisin daha fazla sahte belge üzerinde durduğu belirtilirken, olayla ilgili olarak Sah Alom isimli zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Kişi başına bin 500 Euro

Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre, polis şu ana kadar 30 sahtelenmiş ön çalışma izni üzerinde inceleme yapıyor ve bu sayının artması bekleniyor. Polis, sorgu sırasında kişi başına bin 500 Euro alınarak ön çalışma izni formu sahtelendiğini belirledi. Mesele ile ilgili olarak tutuklamaların devam edeceği belirtildi.

Görevliyi kandıramadılar

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hasan Söker, 26 Ocak 2024 tarihinde Ercan Havalimanı’ndan, sahtelenmiş ön çalışma izniyle giriş yapmaya çalışan yabancı uyruklu 2 şahsın tespit edildiğini ve soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis soruşturma neticesinde, mahkeme huzurundaki zanlının evinde bir arama yapıldığını ve 8 şahsa ait sahtelenmiş ön çalışma izin formunun bulunduğunu açıkladı. Sahte ön çalışma izin formları sayısının artmasının kuvvetle muhtemel olduğunu ve tutuklamaların süreceğini belirten polis, Çalışma Dairesi ile Muhaceret Dairesi’nde de soruşturmanın süreceğini bildirdi. Polis memuru, soruşturma amaçlı mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlının ilk etapta bir gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2024, 10:01