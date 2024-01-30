80 bin lira ödedi

Lefkoşa’da çalıştığı kuaför salonda staj yapan 15 yaşındaki kıza cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen Görkem Karaüzüm hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Yaşandığı iddia edilen taciz olayının işverene yansıması üzerine zanlının “yanlışlıkla elim kalçasına ve beline değmiş olabilir ”dediği açıklandı.

Polis memuru zanlının 31 Aralık 2023 ile 24 Ocak 2024 tarihleri arasında Lefkoşa’da çalıştığı kuaför salonunda staj yapan 15 yaşındaki kızın kalçasını ve omuzunu elleyerek “çocuğun cinsel istismarı ve cinsel saldırı “suçunu işlediğini söyledi. Polis, zanlının daha önce kız çocuğuna “seks yapalım, hiç seks yaptın mı?” diyerek, sözlü tacizde bulunduğunu belirtti. Polis, zanlının 24 Ocak 2024 tarihinde ise kız çocuğunun kalçasına dokunarak, “çok güzel duruyorsun” demek suretiyle de cinsel saldırıda bulunduğunu anlattı.

Polis, şikayetin 24 Ocak 2024 tarihinde geldiğini ve aynı gün zanlının tutuklandığını kaydetti.

İşveren ve çalışanlardan ifade alındı

Zanlının 2 kez mahkemeye çıkarıldığını ve toplam 4 gün süreyle tutuklama emri alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde iş yeri sahibinden ve çalışanlardan ifade temin edildiğini kaydetti.

Polis, işvereninin olayı duyduktan sonra zanlı ile konuştuğunu, onun da “yanlışlıkla elim beline ve kalçasına değmiş olabilir” şeklinde cevap verdiğini söylediğini aktardı.

Polis, ayrıca olayın olduğu esnada bir müşterinin salonda bulunduğunu ancak saçı yıkandığı için su sesinden bir şey duymadığını ve arkası dönük olduğu için ise bir şey görmediğini söylediğini aktardı. Polis, güvenlik kameralarının incelendiğini ancak görüş açısının kısıtlı olduğunu, bu nedenle taciz olayını göremediklerini ifade etti.

Polis memuru, zanlının işine son verildiğini, çalışma izninin iptal edileceğini de dile getirdi. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

80 bin nakit ödedi

Zanlının avukatı ise müvekkilinin eşinin hamile olduğunu, olayla ilgili görüntü olmadığını, sadece kız çocuğunun beyanının olduğunu ifade ederek, tutuksuz yargı talep etti.

Mahkeme, sunulan olgularda zanlının yargılamadan kaçabileceğine dair bir iddia ortaya konmadığını dikkate alarak, 80 bin TL yatırması, 4 kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargı kararı verdi.