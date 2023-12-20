Solyalı: Yetersiz

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda bütçe görüşmeleri dün de devam etti.

Zorlu Töre başkanlığında saat 14.20’de toplanan genel kurul ilk olarak Hukuk Dairesi’nin (Başsavcılık) 195 milyon 644 bin 500 TL’lik bütçesi Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda oy birliğiyle kabul edildi.

Bütçe üzerine söz alan CTP Milletvekili Ürün Solyalı, Başsavcılığın çok önemli bir kurum olduğunu belirterek, kurumun yargı müessesesinin önemli bir bileşeni olduğunu kaydetti.

Bütçenin çok yetersiz olduğunu ifade eden Solyalı, özellikle bağımsız nitelikli olması gereken kurumların Maliyeye el açabilecek yapıyla bütçelendirilmesinin sıkıntılara yol açtığını kaydetti.

Başsavcılığın günlük bir set gazete alamayacak duruma geldiği örneğini veren Solyalı, Başsavcılığın yargının hızlı işlemesi ve adaletin erken gelmesi anlamında önemli olduğunu ve kurumun güçlendirilmesinin şart olduğunu söyledi.

Kadroların eksikliğine dikkat çeken Solyalı, “İnsan gücüyle buralara yetişmek çok makul değil” dedi. Kadro sayısı artırılırsa binanın yeterli olmayacağına işaret eden Solyalı, Başsavcılık gibi kurumların hayati öneme sahip olduğunu belirtti.

Komite tutanaklarının okunmasını talep eden Solyalı, idarenin, Başsavcılığı daha iyi kullanması ve yazılı görüş sunması konusunda ısrarlı olması gerektiğini söyledi.

“Başsavcılığın ekarte edilmesinin memleketin başını daha büyük sıkıntılara sokacağı” uyarısında bulunan Solyalı, Başsavcılığın verdiği görüşlere riayet edilmesini istedi. Solyalı, “Başsavcılığın görüşlerine harfiyen uyulması gerektiğini” belirtti.

Solyalı’nın konuşmasının ardından Hukuk Dairesi bütçesi oy birliğiyle kabul edildi.

Şahiner: Zor bir yıl bekliyor

Genel Kurul’da daha sonra 287 Milyon 653 Bin 100 TL’lik Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bütçesi görüşülmeye başladı.

Bütçe üzerine ilk sözü CTP Milletvekili Salahi Şahiner aldı. Şahiner, yerel ve mali gelirlerin artırılması, kayıt dışılıkla mücadele ve üretimden kopan sektörlerin üretimle buluşturulması noktasında bakanlığı zor bir yıl beklediğini söyledi.

Enflasyonla mücadeleden zaferle çıkılması gerektiğini ifade eden Şahiner, bu yıl içerisinde Türk Lirasının geleceğinin de yakından takip edilmesi gerektiğini belirtti.

Şahiner, Türkiye Cumhuriyeti’ndeki ekonomik gelişmeler ve TL’nin ekonomi üzerindeki dezavantajlı durumdan lokomotif sektörleri korumanın şart olduğunu kaydetti.

Kapılardaki geçişler hızlanmalı

Geçiş kapılarındaki kuyrukların, alışverişin önündeki en büyük engel olduğunu ifade eden Şahiner, geçişlerin hızlandırılmasının ekonomiye katkısı olacağını anlattı.

Teşviklendirme Yasası’na güncellemenin şart olduğunu dile getiren Şahiner, Rekabet Kurulu’nun yasal mevzuatında da güncelleme ihtiyacı olduğunu söyleyerek, “Rekabet Kurulu gözümüz gibi bakmamız gereken bir kurumdur” dedi.

Serbest limandaki "posta kutusu" şirketlerine dikkat etmek gerektiğini de belirten Şahiner, öte yandan Liman İşçileri Şirketiyle ilgili sadece 5 kişiyi düşünen bir yasa gücünde kararname çıkarıldığı eleştirisinde bulundu. Salahi Şahiner, Yenilenebilir Enerji Tüzüğü’nün bir değişikliğe ihtiyacı olduğunu da dile getirdi.

Toros: Ticaret açığı oldukça yaygın

CTP Milletvekili Fikri Toros ise konuşmasında, ada ekonomilerinde ticaret açığının oldukça yaygın olduğunu belirterek, normal ülkelerin bunu görünmez ihracatla kapatmaya çalıştığını ifade etti. Toros, görünmez ihracata örnek olarak turizmi gösterdi.

Ticaret açığının en baştaki sebebinin Kıbrıs sorunu kaynaklı dış pazarlara erişim olduğunu anlatan Toros, sorunu gündeme alıp, ortadan kaldırmak için somut bir devlet planlaması olmadığını dile getirdi. Toros, potansiyel dış pazarı analiz edip, talep ve beklentilere yönelik üretim ve ihracat stratejisinin öncelik olması gerektiğini söyledi.

Halkın refah seviyesinin 11 bin dolarlara düştüğünü belirten Toros, bunun ülkenin gelişimini engellediğini ifade etti.