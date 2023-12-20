3 gün tutuklu

Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a yasa dışı yollardan girmeye çalışan Belçika uyruklu Alexandros Giovanez, Metehan Sınır Kapısı civarında görevli askerler tarafından yakalandı. Üzerinde uyuşturucu bulunan zanlı, narkotik polisine teslim edildi.

Hakkında “Uyuşturucu madde ithal ve tasarrufu” suçlarından soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada olgular aktarılarak, 3 gün süre talep edildi.

Soruşturmayı yapan polis, zanlının 18 Aralık 2023 tarihinde saat 14.00 sıralarında askeri yasak bölgeyi ihlal ederek, Metehan Sınır Kapısı civarından ülkeye giriş yaparken, görevli askerler tarafından yakalandığını söyledi. Polis, zanlının üzerinde uyuşturucu bulunması üzerine durumun narkotik şubeye bildirildiğini açıkladı. Polis, zanlının tasarrufunda bulunan 5 gram hintkeneviri türü uyuşturucu maddenin emare alındığını belirtti. Zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi 18 Aralık’ta Güney Kıbrıs’tan 10 euroya aldığını itiraf ettiğini kaydeden polis, soruşturmanın yeni başladığını söyledi. Polis, alınacak ifadeler, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu, ayrıca uyuşturucu maddenin analize gönderileceğini ifade ederek, 3 gün süre istedi.

Mahkeme, zanlının 3 süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.