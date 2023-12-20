Cezalar iki yıldan beri dağıtılamadı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, 2024 bütçesinin yürürlüğe girmesiyle hız tespit kamera cezalarının dağıtımı için ihaleye çıkılacağını açıkladı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, hız tespit kameraları ile ilgili basın ve Meclis kürsüsünden ortaya atılan iddialar üzerine açıklama yaptı.

Hız tespit kameralarına ait cezaların her yıl yapılan ihale sonucu belirlenen kurye aracılığı ile dağıtıldığı belirtilen açıklamada, ancak cezaların dağıtımı ile ilgili ihalenin kaynak yetersizliği nedeniyle geçtiğimiz yıl yapılamadığı, bu yıl gerekli kaynağın bulunarak 2024 bütçesinin yürürlüğe girmesiyle cezaların dağıtımı için ihaleye çıkılacağı kaydedildi.

Yeni cihaz alımıyla ilgili bir ihale veya Bakanlar Kurulu kararı bulunmadığı gibi Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nda yürürlükte olan herhangi bir sözleşme bulunmadığına da dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan 2023 Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolü’nde yer alan ve bu çerçevede Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında; hız tespit kameraları, ağır vasıtalar hareket halindeyken ağırlık ölçümü yapabilecek kantar sistemleri ve akıllı trafik sistemleri ile ilgili çalışmalar başlatılmıştır.”

Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023, 09:56