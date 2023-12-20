Kaçak geçiş yaptılar

Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a yasa dışı bir şekilde geçmeye çalışan Nijeryalı Bahama Nekate ile kuzeyden güneye kaçak bir şekilde gitmeye çalışan Samuel Micbahi, sınırda görevli askerler tarafından yakalandı. Polise teslim edilen zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı.

Zanlılardan Samuel Mıcbahi öğrenci vizesi olduğu için teminatla serbest bırakıldı, Bahama Nekate ise yasal statüsü sonlandığı için bir ay süreyle cezaevine gönderildi.

Duruşmada olguları aktaran polis, zanlı Bahama Nekate’nin 18 Aralık 2023 tarihinde saat 17.30 Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a yasa dışı bir şekilde giriş yaparken, Lefkoşa sınır hattında görevli askerler tarafından yakalandığını söyledi.

Polis, Samuel Micbahi’nin ise yine 18 Aralık 2023 tarihinde saat 11.15 sıralarında işlem yaptırmadan Metehan Sınır Kapısı’ndan KKTC toprakları dışına çıktığını belirtti.

Polis, her iki zanlı hakkında başlatılan soruşturmanın tamamlandığını söyledi.

Polis memuru, Bahama Nekate’nin öğrenci izninin 20 gün önce bittiğini, Samuel Micbahi’nin ise öğrenci vize süresinin devam ettiğini belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, Bahama Nekate’yi bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderirken, Samuel Micbahi’yi bir kefilin 75 bin TL kefalet senedi imzalaması şartı ile serbest bıraktı.