Süt üreticilerine 20 milyon TL’yi aşkın ödeme

Süt Endüstrisi Kurumu, 16-28 Şubat devresinin geriye kalan yüzde 50'lik kısmını ve 1-15 Mart devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin yüzde 50'sini dün ödedi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; 16 - 28 Şubat döneminde SÜTEK’e süt veren 769 üretici için çiğ süt bedellerinin geriye kalan yüzde 50'lik kısmının tutarı olan

9 milyon 784 bin 342 TL dün üreticilerin banka hesaplarına yatırıldı.



Ayrıca 1-15 Mart döneminde SÜTEK’e süt veren 811 üretici için çiğ süt bedellerin yarısının tutarı olan 11 milyon 411 bin 675 TL de dün üreticilerin banka hesaplarına aktarıldı.

Cypfruvex mandora bakiyelerini ödüyor

Öte yandan Cypfruvex, sıkma tesislerinde değerlendirmek üzere şirkete verilen mandora (king) ürününün bakiyelerini bugün ödeyeceğini açıkladı.

Cypfruvex’ten yapılan yazılı açıklamada, şirkete 2020 – 2021 narenciye sezonunda mandora (king) ürününü sıkma tesislerinde değerlendirilmek üzere vermiş olan üreticilerin alacaklarının tamamının bugün ödeneceği kaydedildi.