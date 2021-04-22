Süt üreticilerine 20 milyon TL’yi aşkın ödeme

Süt Endüstrisi Kurumu, 16-28 Şubat devresinin geriye kalan yüzde 50'lik kısmını ve 1-15 Mart devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin yüzde 50'sini dün ödedi.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; 16 - 28 Şubat döneminde SÜTEK’e süt veren 769 üretici için çiğ süt bedellerinin geriye kalan yüzde 50'lik kısmının tutarı olan
9 milyon 784 bin 342 TL dün üreticilerin banka hesaplarına yatırıldı.
Cypfruvex mandora bakiyelerini ödüyor
Öte yandan Cypfruvex, sıkma tesislerinde değerlendirmek üzere şirkete verilen mandora (king) ürününün bakiyelerini bugün ödeyeceğini açıkladı.
Cypfruvex’ten yapılan yazılı açıklamada, şirkete 2020 – 2021 narenciye sezonunda mandora (king) ürününü sıkma tesislerinde değerlendirilmek üzere vermiş olan üreticilerin alacaklarının tamamının bugün ödeneceği kaydedildi.