Helikopter de gelecek

Filiz SEYİS

Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü tarafından KKTC Orman Dairesi’ne hibe edilen 4 adet mobil yangın gözetleme kamerası ve 2 adet mobil güneş paneli, Türkiye Büyükelçisi Ali Murat Başçeri tarafından Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu’na teslim edildi.

Orman Dairesi’nde düzenlenen törenle teslim edilen teçhizatla ilgili bilgi veren Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu, orman yangınlarına karşı kullanılmak üzere hibe edilen kamera ve panellerin bugün kurulacağını kaydetti.

Mobil yangın gözetleme kameralarının 3 km içerisindeki piknik ateşini bile algılayabildiğini aktaran Karzaoğlu, algılanan ateşin internet üzerinden ilgili yerlere uyarı olarak ulaşacağını bildirdi.

Çavuşoğlu: Erken müdahaleye vesile olacak



Törende konuşan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, “Türkiye’de ne varsa KKTC’de de olsun” mantığı ile oluşturulan protokolün gereği olarak Türkiye’den Kıbrıs’a yardımlar yapıldığını belirtti.Güneş panelleri ve kameraların yangınlara erken müdahaleye vesile olacağını anlatan Çavuşoğlu, “Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı, yanan ormanlarımızın yeniden ağaçlandırılabilmesi için her yıl fidan yardımı da yapmaktadır” dedi.Çavuşoğlu, Türkiye yetkililerine teşekkür ederek sözlerine son verdi.

Başçeri: Paylaşmaya devam edeceğiz…

TC Büyükelçisi Ali Murat Başçeri konuşmasına, “Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ile Cumhurbaşkanı Yardımcımızın riyasetinde KKTC’deki kardeşlerimizin ve burada yaşayan Türklerin sorunlarına cevap verebilmek için hayatın her alanında, aşısından fidanlarına kadar, Türkiye’dekini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yansıtabilmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” sözleri ile başladı.

Kamera ve panellerin huzurlu bir yaza vesile olmasını dileyen Başçeri, Türkiye’nin imkanları dahilinde, KKTC ile paylaşmaya devam edeceğini belirtti.