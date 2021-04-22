Cenevre mesaisi

Cenevre’de yapılacak gayriresmi 5+BM toplantısına birkaç gün kala siyasi arenada hareketlenme başladı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dün sabah müzakere heyeti ile değerlendirme yaptı, öğleden sonra da Bakanlar Kurulu toplantısına katıldı.

Toplantıya başkanlık yapan Tatar, Cenevre öncesi pazartesi Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini açıkladı.

Tatar, Erdoğan ile “Cenevre öncesinde Türkiye ile birlikte Kıbrıs Türk tarafının Cenevre’de ortaya koyacağı yeni siyaseti, yani egemen eşitliğe dayalı yan yana yaşayan iki devletin artık çözüm arayışları içinde tek gerçekçi yol olduğunu” değerlendireceklerini kaydetti.

Tatar, ilk kez başkanlık ettiği Bakanlar Kurulu toplantısından saat 18.45’te çıkarak basına açıklama yaptı ve ardından Başbakanlık’tan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar’a basın açıklaması sırasında Başbakan Ersan Saner eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner’in daveti üzerine Bakanlar Kurulu toplantısına geldiğini ve Cenevre’de gerçekleştirilecek 5+BM toplantısı yanında çeşitli konuların görüşüldüğünü söyledi.

Cenevre öncesi Ankara’ya gidileceğini ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğini ifade eden Tatar, Cenevre’de ortaya koyacakları konuları değerlendirme şansı bulacaklarını kaydetti.



Bunun yanında memleket meselelerini görüştüklerini ifade eden Tatar, eski Başbakan olarak başta Covid önlemleri ve gidişat olmak üzere tüm konuları görüştüklerini belirtti.Her zaman memleketin ve halkın refahı için hükümete destek olacağını söyleyen Tatar, verilen mücadelenin KKTC’nin geleceği için başarılı olması için fikir alışverişinde bulunduklarını, kabineye başarılar dilediğini söyledi ve Başbakan’a “Her zaman yanınızdayım” dedi.Önemli olanın halkın sağlığı refahı huzuru ve geleceğe umutla bakabilmesi olduğunu söyleyen Tatar, tünelin ucunda ışığın, aşılanmayla birlikte ve taburcu sayısıyla görünmeye başladığını kaydetti. Tatar, yaz aylarında vakaların azalacağı umudunu da dile getirdi.Cenevre’de İki devletlilik temellinde yapacakları süreç ile ilgili bilgi verdiğini de ifade eden Tatar, seçim sonrası iki devletlilik temelindeki görüşlerini tüm ilgili taraflara anlattıklarını söyledi.

Saner: Cumhurbaşkanı ile tamamen paralel düşünüyoruz

Başbakan Saner, Bakanlar Kurulu toplantısından Cumhurbaşkanı Tatar’ı uğurladıktan sonra basına yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı’nı Cenevre öncesi davet ettiklerini ve görüşlerini Bakanlar Kurulu’nda tartışma fırsatı bulduklarını söyledi.

“Biz de aynı görüşü paylaştık, tamamen paralel düşündüğümüzü ilettik” diyen Saner, Cumhurbaşkanı ile ülkenin genel sorunlarını da görüştüklerini, birliktelik açısından bu tip toplantıların önemli olduğunu vurguladı.

Müzakere heyetiyle değerlendirme yaptı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dün sabah saatlerinde de müzakere heyetiyle değerlendirmelerde bulundu.

Yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun da hazır bulunduğu toplantıda, Cenevre görüşmesinin hazırlıkları gözden geçirildi.

Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2021, 10:27