Güney Kıbrıs’ta 214 bin kişinin aşılandı

Güney Kıbrıs’ta 19 Nisan tarihine kadar toplam 214 bin 675 aşı yapıldığını, bunların 156 bin 682’sinin bir doz, 57 bin 993’ünün de iki doz aşı yaptırdığı belirtildi.

Politis gazetesi, Rum kesiminde aşılarını tamamlayan kişi oranının yüzde 6,6 olduğunu belirtti.

Bu arada dünden itibaren Aşı Portalı aracılığıyla, 49-50 yaşlarındaki kişilerin aşı randevusu almaya başladı. Gazete, 16 bin aşı randevusu alınabileceğini ifade etti.

Bu arada Politis gazetesinde yer alan habere göre, Rum Hükümeti Sözcüsü Kiriakos Kusios, tedbirlerde gevşemeler olmayacağı gibi, n azından şimdilik artırılmayacağını söyledi.



Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2021, 10:06

Gazete, hükümetin şu an önlemlerin sıkılaştırılacağına dair senaryoları reddedebileceğini, fakat son sözün hastanelerde olduğunu ve pandeminin başlamasından bu yana ilk kez korona virüsünden ötürü tedavi altında olan kişilerin sayısının 300’e ulaştığını dile getirdi.Gazete, Referans Hastanesi olarak bilinen “Mağusa” hastanesinin dolduğunu ve epidemiyoloji uzmanlarının sistemin daha ne kadar dayanacağı konusunda endişeli olduklarını vurguladı.Fileleftheros gazetesi ise haberinde, korona virüs tedavisi gören kişilerin sayısındaki hızlı artış yüzünden Limasol Hastanesi’ndeki durumun içler acısı olduğunu yazdı.Korona virüs hastalarının tedavi gördüğü bölümde neredeyse yatak kalmadığını ve hastaların sandalyelerde, koridorlarda bulunan sedyelerde ve geçici yatağa dönüştürülen ambulansların içerisinde tedavi olduklarını yazan gazete, sağlık sisteminin dayanılmaz bir baskı altında olduğunu, doktorlar ile hastane personelinin ise yorgunluktan ötürü çöküşün bir adım öncesinde bulunduklarını vurguladı.