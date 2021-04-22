Yasaklar kaldırılacak

Suna ERDEN

Bakanlar Kurulu’nun dün akşam geç saatlere kadar süren toplantısında genel ekonomik durum ve Covid-19 vakaları etraflıca ele alındı. Sağlık Üst Kurulu’nun destek verdiği yeni açılım konusu değerlendirildi.



Diyalog’un elde ettiği bilgilere göre; Pazar günleri uygulanan tam kapanma ve sokağa çıkma yasağı gelecek hafta yeniden değerlendirilecek. Anormal bir durum olmaması halinde yasağın sonlandırılması gündeme gelecek. Öte yandan Bakanlar Kurulu toplantısı devam ettiği sırada ortaya atılan ‘23 Nisan günü sokağa çıkma yasağı uygulanacağına’ dair iddiaların da doğru olmadığı anlaşıldı. Güvenilir bir kaynak, “Yeni kısıtlama düşüncesi yok. Tam tersi açılımın genişletilmesi var” dedi.Sokağa çıkma yasağının da ikinci bir karara kadar 21.00 -05.00 saatleri arasında sürdürülmesi kararlaştırıldı.

Sporda açılım olacak

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, saat 22.00 sıralarında tamamlanan toplantıda onaylanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu kararlarına ilişkin açıklamanın bugün Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacağını bildirirken, sporda bazı açılımların yapılacağı öğrenildi.