Yasaklar kaldırılacak

Suna ERDEN
Bakanlar Kurulu’nun dün akşam geç saatlere kadar süren toplantısında genel ekonomik durum ve Covid-19 vakaları etraflıca ele alındı. Sağlık Üst Kurulu’nun destek verdiği yeni açılım konusu değerlendirildi.
Sokağa çıkma yasağının da ikinci bir karara kadar 21.00 -05.00 saatleri arasında sürdürülmesi kararlaştırıldı.
Sporda açılım olacak
Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, saat 22.00 sıralarında tamamlanan toplantıda onaylanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu kararlarına ilişkin açıklamanın bugün Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacağını bildirirken, sporda bazı açılımların yapılacağı öğrenildi.