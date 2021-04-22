48 bin kişiye 2. doz yapıldı

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Türkiye’den gönderilen 40 bin doz Sinovac aşısıyla aşılamalara bugünden itibaren devam edileceğini bildirdi.

Üstel, 59 bin 474 kişinin birinci, 48 bin 761 kişinin ise ikinci doz aşılanmalarının tamamlandığını belirtti.

Üstel, aşılamaların 19 sağlık merkezinde gerçekleştirileceğini belirterek, aşılama yaş sınırının 50’ye indirildiğini söyledi.

Sağlık Bakanı Ünal Üstel yazılı açıklamasında, salgının tüm dünyada etkisini artırdığı bu dönemde, KKTC’ye 40 bin doz aşı gönderen Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine teşekkürlerini sundu.

Üstel, sürekli Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile istişare içerisinde olduklarını ifade ederek, bugüne kadar her koşulda KKTC’nin yanında olan Türkiye’nin aşı konusunda da desteğini esirgemediğini, son gelen 40 bin aşıyla birlikte ülkeye toplam 140 bin aşının geldiğini kaydetti.

Halihazırda 59 bin 474 kişinin birinci doz ve 48 bin 761 kişinin ikinci doz aşılanmalarının tamamlandığını belirten Üstel, Türkiye’den gelen 40 bin doz Sinovac aşısı ile birlikte, Astra Zeneca ve BioNTech aşıları ile de kampanyanın devam edeceğini ifade etti.

Üstel, BioNTech aşılarında sadece ikinci doz olarak uygulanacağını kaydetti.

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, “aşı bilgilendirme sistemini” devreye koyduklarını, dijital bir sistem ile randevu alındığını, geçmişte yaşanan birtakım sıkıntıların yeni sistemle yaşanmadığını kaydetti. Üstel, 19 sağlık merkezinde aşılanmaların başlanacağını ifade ederek, aşılama yaş sınırının 50 yaşa indirildiğini belirtti ve şunları kaydetti:

50 yaş ve üzerinde olup aşı randevu başvurusu yapmamış kişiler aşı randevusu için https://asibilgisistemi.com üzerinden başvuru yapabilirler.



50 yaş üzeri mevcut başvurulara yeni aşı randevuları 12 Nisan Perşembe itibariyle verilmeye başlanmıştır. Perşembe ve pazartesi günleri için 2000 yeni kişiye randevu oluşturulmuştur.AstraZeneca 1. doz aşıları sadece Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılacaktır. Ancak bu aşının İkinci dozları daha önce 1. dozlarının yapıldığı merkezlerde devam edecektir.50 yaş üzerinde olup başvuruları bulunan kişiler https://asibilgisistemi.com adresi üzerinden aşı randevularını sorgulayabilirler. Ayrıca 05469901313 numaralı Covid-19 aşı hattından bilgi alabilirler. Henüz 2. doz aşı tarihi gelmemiş kişiler 1. doz aşılarının olduğu merkezlerde 2. doz aşılarını olabileceklerdir.1. doz aşılamalar Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde AstraZeneca diğer merkezlerde ise Sinovac aşısı ile devam edecektir.BioNTec aşıları ise İskele ve Trenyolu Sağlık Merkezlerinde 2. doz şeklinde devam edecektir.Yatağa bağlı kronik hastaların aşılanması konusunda yapılan çalışmalar sonlandırılmış, önümüzdeki haftadan itibaren hızla aşılanmalarına başlanacaktır.Yatağa bağlı olan kişiler veya yakınları aşı bilgi sistemi üzerinden yatağa bağımlı hastalar için oluşturulmuş bölümden veya yine aşı çağrı merkezine ulaşıp randevu alabilirler ve randevularını sorgulayabilirler.Sağlık Bakanı Üstel, aşı talebinde bulunan kişilere randevu saat ve tarihlerinin telefonlarına gönderilecek SMS ile bildirileceğini kaydetti.

Covid-19 aşı merkezleri

Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, Mağusa Devlet Hastanesi, Cengiz Topel Hastanesi, Trenyolu Polikliniği, Dikmen Sağlık Merkezi, Değirmenlik Sağlık Merkezi, Serdarlı Sağlık Merkezi, Akdoğan Sağlık Merkezi, Geçitkale Sağlık Merkezi, Maraş Sağlık Merkezi, Güzelyurt Sağlık Merkezi, Mehmetçik Sağlık Merkezi, Yeni Erenköy Sağlık Merkezi, Dipkarpaz Sağlık Merkezi, Çamlıbel Sağlık Merkezi, Esentepe Sağlık Merkezi, Lapta Sağlık Merkezi, İskele Sağlık Merkezi, Girne Akçiçek Hastanesi.

Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2021, 11:18