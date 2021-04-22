Dört koldan hareket

Güney Kıbrıs’taki DİSİ partisinin başkanı Averof Neofitu’nun Brüksel’de Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak bir dizi temasta bulunduğu belirtildi.

Alithia gazetesi, Neofitu’nun Brüksel temasları çerçevesinde Avrupa Komisyonu Başkanı Yardımcısı Margaritis Schinas, Sağlık Komiseri Stella Kiriakidu, Avrupa Halk Partisi Meclis Grubu Başkanı Manfred Weber ve Avrupa Halk Partisi Genel Sekreteri Antonio Lopez Isturiz White ile görüştüğünü yazdı.

Gazete, Neofitu’nun Brüksel temasları çerçevesinde AP milletvekili ve Avrupa Halk Partisi Başkan Yardımcısı David McAllister, Yapısal Reformlar Müdürlüğü Direktörü Mario Nava ve Avrupa Komisyonunun Mali İşler Müdürlüğü Direktörü Maarten Verwey ile görüştüğünü de kaydetti.

Gazeteye göre Neofitu, Avrupa Komisyonu Başkanı Yardımcısı Margaritis Schinas ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Brüksel’deki temaslarının bu kez yalnızca tek bir konuyla ve Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak Cenevre’de yapılacak olan konferansla ilgili olduğunu söyledi.



Açıklamasında Cenevre’de Kıbrıs sorununun çözülmesini beklemediğini dile getiren Neofitu, arzu ettikleri şeyin bir sürecin başlaması ve Kıbrıs sorununa, iki devlet çözümü olamayacak olan kapsamlı bir çözüm bulunması için, diyaloğa ilişkin umudun yeniden ortaya çıkması olduğunu öne sürdü.Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas ise Neofitu’yla görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Cenevre’de yapılacak gayri resmi beş taraflı konferansa değinerek “tüm tarafların yalnızca Kıbrıs’a değil, Avrupa’ya da hizmet edecek bir çözüm bulabilmek için masaya oturmaları gerektiğini, çünkü Kıbrıs’ın Euro bölgesi ve AB’nin bir parçası olduğunun unutulmaması gerektiğini” öne sürdü.Çok fazla açıklama yapmanın zamanı olmadığını ve yalnızca şunları söyleyeceğini dile getiren Schinas “akıllarında iki devlet çözümleri olanların, Avrupa’yla hem fikir olmadıklarını” sözlerine ekledi.