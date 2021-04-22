Kuzeyde 77, güneyde 843 yeni vaka

Coronavirüs güncel verilerine göre; son 24 saatte Kuzey Kıbrıs’ta 77, Güney Kıbrıs’ta 843 yeni vaka saptandı.

KKTC Sağlık Bakanlığı son 24 saatte yapılan test sayısının 7 bin 829 olduğunu bildirerek, 58'i yerel 77 pozitif Covid-19 vakasına rastlandığını ve 79 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı açıklamasında pozitif vakalardan 6 kişinin hava yolu, 1 kişinin deniz yolu ile KKTC’ye geldiği, 12 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulundukları kaydedilerek, 58 kişinin ise yerel vaka olduğu belirtildi.

Vakaların bölgelere göre dağılımı 25 kişi Lefkoşa, 17 kişi Gazimağusa, 15 kişi Girne, 1 kişi İskele bölgesi olarak gerçekleşti.

Lefkoşa Merkez-1/ Hamitköy-1 / Göçmenköy-4 / Haspolat-4 / Gönyeli-4 / K. Kaymaklı-2 / Ortaköy-3 / Çağlayan-1/ Kızılbaş-1/ Köşklüçiftlik-2 / Taşkınköy-1/ Yakın Doğu Bulvarı-1.



Girne Merkez-8 / Zeytinlik-1 / Çatalköy-1/ Alsancak-3 / Lapta-1/ Karaoğlanoğlu-1.Gazimağusa Merkez-4/ Sakarya-1/ Kaliland-2 / Çanakkale-1/ Baykal-1/ Sanayi-2 / Aslanköy-1 / Vadili-1/ Maraş-3 / Salamis Yolu-1.İskele: Yenierenköy- 1.

Güneyde 53 bini aşkın test

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte 53 bin 24 test sonucu 843 yeni vaka saptandı. Dün hayatını kaybeden olmadı. Toplam vaka sayısı 58 bin 865’e çıktı.

Hastanelerde tedavi gören 291 hastadan 71’inin kritik durumda olduğu kaydedildi.