Sütçülerden hayvancılara tepki

Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği (SÜİB) Başkanı Mustafa Başlar, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları’nın “Hayvancının, imalatçıdan 60 günlük alacağı var. Sütümüz, imalatçıya peşkeş çekiliyor” şeklinde açıklamasına yanıt verdi.

Başlar, pandemi nedeniyle sektörde kriz yaşandığını, bazı ödemeleri ötelemek zorunda kaldıklarını belirterek, Naimoğulları’nın sütte yaşanan sorunlardan haberi olmasına rağmen, bu şekilde konuşmasını eleştirdi.

Yazılı açıklama yapan Başlar, özetle şunları kaydetti:

“Her geçen gün zorlaşan pazarlama ve tahsilat imalatçıyı esir aldı. Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğlu, süt ürünlerinin pazarlanmasının sıkıntılı olduğunu çok iyi biliyor. Buna rağmen, çözüm arayışları içinde olduğumuz bir zamanda mesnetsiz söylemlerde bulunması, biz ve paydaşlarımızın arasına fitne sokması hoş olmamıştır. Süt üreticilerinin SÜTEK’ten alacaklı olduğu doğrudur. Covid-19’un neden olduğu ekonomik sıkıntılar karşısında imalatçının fabrikasını kapatmaması için bazı ötelemeler yapılmıştır.

Fakat sorunun çözümüne çare değil sadece biraz nefes aldırmıştır. Kamuoyunun şunu bilmesi gerekmektedir; süt üreticisi alacağını asla kaybetmemiştir. Fakat birçok imalatçı gerek bazı kişiler tarafından kullanılarak gerekse kendi yaptıkları satışlarda 10 milyonlarca TL alamamış, heba olmuştur.

Ayrıca kötü dönemin atlatılması için Tarım Bakanlığı ve hükümetin imkanları dahilinde yapılabilecek maksimum katkıyı göstermelerini bekliyoruz. Bizler hiç bir zaman süt üreticilerinin mağdur olması veya zarara uğratılması taraftarı olmadığımızı bildiririz.”