Rahatsızlığını dile getirdi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı dün akşam kendisini telefonla arayan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell ile görüştü. Görüşme yarım saat sürdü. Cumhurbaşkanı Akıncı, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell’e, Kıbrıs’a gelerek kendisiyle görüşmemesinin kendisi ve Kıbrıs Türk toplumunda ciddi rahatsızlık yarattığını ifade etti.

Borrel de adayı ziyaretinde Kuzey Kıbrıs’a gelerek Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüşemediği için üzüntülerini bildirerek, ilk fırsatta bu eksikliği telafi edeceklerini söyledi.

Borrell, Doğu Akdeniz’de diyalog ve işbirliğinden yana olduklarını, bu zenginlikten Kıbrıs’taki her iki toplumun hakkı olduğu görüşünü dile getirerek, önümüzdeki süreçte diyalog içinde çalışma arzusunu da Cumhurbaşkanı Akıncı’ya iletti.