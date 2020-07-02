Açılımda ‘Geç bile kalındı’

Melis GÜNEL

Meclis eski Başkanı Dr. Sibel Siber, Türkiye’nin günde 3 bin PCR testi için yardım önerisinin önemine dikkat çekti. Sibel Siber “Bizim önerimiz daha çok test daha erken açılımdı” dedi.

Siber, Diyalog TV’de yayınlanan Güne Merhaba programına konuk olan ve Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı.

Siber, Siber, “Pandemi hastanemiz erkenden açılmalıydı ve daha erken açılmalıyız demiştim. Ancak eksikliklerin tamamlanması için de beklememişiz. Yani daha erken hazırlanmalıydık, daha erken açılmalıydık” şeklinde konuştu.

Siber, “Bizim tek bir hava sınır kapımız vardır oda Türkiye’ye. Tehlikeli ülke diye sınıflandırılan ülkelerden gelen yolcular da önce Türkiye’ye gidecek ve oradan KKTC’ ye gelecek. Dolayısı ile anlamsız ve bilimsel olmayan bir karardır. Yolcuların yarısı karantinaya girecek yarısı girmeyecek. Altı doldurulmadan verilen kararlardır” şeklinde konuştu.

Siber, güney ile kuzey arasındaki sınır kapılarına da değinerek, geçişlerde bir defalık test istenmesi kararına “İnanmak istemiyorum bu karara” şeklinde yorumladı.

Ancak güneye geçişlerde 3 günde bir test istenmesi şartı olduğuna da dikkat çeken Sibel Siber, bir karar karmaşası olduğunu vurguladı. Siber, bu kararların halkta korkuya ve paniğe neden olduğunu savundu ve “Bizim işi şansa değil tedbirlere bırakmamız gerekir” dedi.

Daha erken açılmalıydık

Siber, “Pandemi hastanemiz erkenden açılmalıydı ve daha erken açılmalıyız demiştim. Ancak eksikliklerin tamamlanması için de beklememişiz. Yani daha erken hazırlanmalıydık, daha erken açılmalıydık” dedi.

Ercan Havalimanı’na kurulacak olan 3 bin test kapasiteli DNA laboratuvarı hakkında da değerlendirmelerde bulunan Sibel Siber, şöyle devam etti: “Bizim PCR cihazları ve kitlere olan ihtiyacımızın artacağını önceden söylemiştik. Cihazların iki katına çıkarılmasını da talep etmiştik ama itiraz edilmişti. Üniversitelere sadece kit sayısı söylenecekti ve karşılık beklemeden üniversiteler de bu konuda çalışmaya başlayacaktı. Ancak sağlık bakanlığı ihtiyacımız yok diyerek reddetti dolayısıyla bunu da anlayamıyorum.”

Adaylığa yeşil ışık

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde daha önce aday olmayacağını açıkladığını söyleyen Siber, ancak pandemi sürecinde yönetim zafiyeti yaşandığını belirterek, “İçiniz rahat mı diye sorarsanız, bu kadrolar ile hayır değilim” diyerek adaylığı yeniden değerlendirebileceği sinyalini verdi.

Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2020, 10:27