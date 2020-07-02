Türkiye KKTC'den gidenlerden test talep etmiyor

Çiğdem AYDIN

Kuzey Kıbrıs’a gelişlerde biri Türkiye’de biri de ülkede olmak üzere çifte PCR testi istenirken, gidişler için herhangi bir şart aranmıyor.

KKTC’den Türkiye’ye gitmek isteyenler testsiz yolculuk yapabilecek.

Diyalog muhabirinin aldığı bilgiye göre; KKTC’den hava veya deniz yolu ile Türkiye’ye gitmek isteyen yolcular için herhangi bir zorunluluk yok.

KKTC’den ayrılmak isteyen kişinin uyruğuna bakılmaksızın havaalanında veya limanlarda PCR testi veya hızlı test istenmeyecek.

Türkiye’ye giden kişiler orada da herhangi bir PCR veya hızlı test sonucu göstermek zorunda olmayacak.

Gidecek olan yolcu biletini tercih ettiği yerden alacak ve KKTC’den ayrılacak.

Türkiye’ye giriş yaptığı zaman ise deniz veya hava limanlarında sadece ateşi ölçülecek, ardından ise şüpheli bir durum yoksa girişine izin verilecek.

Ateş, öksürük, halsizlik vs.. gibi belirtiler gösterenler de uyruklarına bakılmaksınız pandemi hastanelerinden ücretsiz sağlık hizmeti alabilecek.

Bilet fiyatları da uygun

KKTC’den sefer yapan Akgünler Turizm acentesi günlük bir feribot ve yolcu talebine göre bir de deniz otobüsleri ile sefer yapıyor.

Feribot ve Deniz Otobüslerinin doluluk oranlarına göre ise bilet fiyatları değişiyor.

Kişi başı 215 TL’den başlayan feribot seferlerine ek olarak deniz otobüsü tercih edenler ise 265 TL’den başlayan fiyatlarda bilet alabilecek.