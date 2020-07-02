Yasa dışı bet şüphesi

Adına gönderilen kargoda yasa dışı sanal bet faaliyetlerinde kullanıldığına inanılan 21 adet banka kartı bulunan Selahattin Toprak tutuklandı.

Zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, kartlarında kot pantolona sarılmış bir şekilde bulunduğu belirtildi. Duruşmada zanlının ilk beyanında işsiz olduğunu, kartları satıp para kazanmayı hedeflediğini söylediği aktarıldı.

Soruşturmayı yürüten polis, 30 Haziran 2020 tarihinde MNG Kargo aracılığıyla zanlı adına gelen paketin kontrol için gümrük ambarına götürüldüğünü söyledi. Polis, gümrük memurlarının paketi kontrol ettiğini, kot pantolona sarılmış bir şekilde 21 adet banka kartı görünce yetkililere haber verdiğini aktardı. Polis memuru, kartların incelenmek üzere emare alındığını belirterek, yasa dışı sanal bet faaliyetlerinde kullanıldığına inandıklarını açıkladı.

Polis, zanlının soruşturma amaçlı tutuklandığını, sözlü beyanında “İşsizim kartları müşteri bulup, satacaktım” dediğini belirtti.

Polis, kartların aktif olup, olmadığının araştırılması gerektiğini, ayrıca zanlının cep telefonunda kartlarla ilgili iki kişinin tespit edildiğini ifade etti. Polis memuru, zanlının soruşturma amaçlı 2 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Talebi değerlendiren mahkeme hakkında ‘yasa dışı sanal bet’ suçlaması ile soruşturma başlatılan zanlının ilk etapta 2 gün süreyle polis gözetiminde kalmasına emir verdi.