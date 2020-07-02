Tatar’a moral verdi

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz ve yeni yönetim kurulu Başbakan Ersin Tatar’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Görüşmede, hükümetin açıkladığı 2. Ekonomik paketi memnuniyetle karşıladıklarını yineleyen Deniz, kendilerinin devletin mali yapısının farkında bir örgüt olduklarını ve bu paketin ekonomik sorunlar yaşayanlara nefes olacağına inançlarının tam olduğunu vurguladı.

Deniz, pandemi hastanesi için gerekli çalışmaların da bir an önce tamamlanmasını ümit ettiklerini belirtti.

Başbakan Ersin Tatar da, Ticaret odası yeni yönetim kuruluna çalışmalarında başarılar dileyerek, odayla uzun zamandır güzel işbirliklerine imza attıklarını söyledi.

Pandemi sonrasında imkânları ölçüsünde tedbirler aldıklarını dile getiren Tatar, sağlığın her şeyden önemli olduğunun bilinciyle davrandıklarını ancak reel sektörü normale döndürmek ve sürekliliği sağlamak için de cesaret gerektiğini belirtti.

Pandemi hastanesi için de 3 ay önce talimat verdiğini ancak henüz ihale noktasına gelinemediğini kaydeden Tatar, bu süreçte pandemiyle ilgili iyileştirme çalışmalarını da Sağlık Bakanı’nın açıklamalarından zaten herkesin takip ettiğini söyledi.

KTTO, önlemlerinin denetlenmesini istiyor

Öte yandan Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), dün başlayan açılımla Covid-19’dan korunmak için ülkeye girişte alınan önlemler kadar halkın ve işletmelerin alacağı önlemlerin de önemli olduğunu ve bunların denetlenmesi gerektiğini vurguladı.

Oda, Covid-19 salgını nedeniyle uzun bir süreden beri dışa kapalı olarak yaşamaya çalışan Kıbrıs Türk halkının, bugünden itibaren yurt dışından gelenlere kapılarını karantinasız olarak açtığını, yeni koşullarda Covid-19 virüsünün KKTC’ye taşınmasının daha büyük bir olasılık olduğunu bildirdi.

Ticaret Odası’ndan yapılan yazılı açıklamada, virüsten korunmak için ülkeye girişte alınan önlemler kadar, yurt içinde yurttaşların ve işletmelerin alacağı önlemlerin de önem taşıdığı, bu açılım sonrasında, yurt içinde yaşam ve çalışma alanlarında alınan sağlık önlemlerinin daha bir titizlikle uygulanmasını gerektiği kaydedildi.

Akıncılar’a kapı isteniyor

Bu arada Akıncılar Belediye Başkanı Hasan Barbaros ve beraberindeki heyet köylerine sınır kapısı açılması talebiyle Başbakan Ersin Tatar’ı ziyaret etti.

Verilen bilgiye göre Akıncılar’dan gelen heyeti kabul eden Başbakan Ersin Tatar, gerekli değerlendirmelerde bulunarak konuyu ilgili birimlerle istişare edeceğini kaydetti.