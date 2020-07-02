Ülkeye dönme sevinci

Ömer KADİROĞLU

Coronavirüs önlemleri çerçevesinde 10 Mart’ta başlayan uçuş yasaklarının kaldırılması nedeniyle vatandaşlar, oturma izni olanlar ve tatil rezervasyonu yapanlar dünden itibaren çifte PCR testi yaparak adaya dönmeye başladı. Ercan Havaalanı’nda Diyalog muhabirine konuşan yolcular, uzun bir aradan sonra adaya dönebildikleri için mutlu olduklarını söylediler.

Ercan Havaalanı’nda alınan sağlık önlemlerinden memnun kalan yolcular, çifte test yapılmasının yerinde bir karar olduğunu belirterek “böylece hem bizim, hem de Kıbrıs’taki halkın içi rahat olur” dedi. Uçaktan maskeli inen yolcuları, Ercan Havaalanı’nda maskeli görevliler güler yüzle karşıladı. Çok sayıda insan da gelen yolcuları karşılamak için Ercan Havaalanı’na akın etti.



Diyalog’a konuşan yolcular şunları söyledi;

Ne dediler…?

Necati Arslan

“Kıbrıs vatandaşıyım ancak işim gereği salgından önce gittiğim İstanbul’da yaklaşık 4 ay mahsur kaldım. Çocuğum Kıbrıs’ta ben de İstanbul’da bir birimizden 4 ay ayrı kaldık. Şimdi Kıbrıs’a dönebildiğim için çok mutluyum. Çok büyük bir karmaşa yaşayacağımı sanıyordum ancak ülkeye giriş kolay oldu. Yanımda getirdiğim PCR testlerinin kontrolü sonrasında bir PCR testi de burada yaptırdık. Ardından polis kontrolünden geçerek evimize geldik. PCR testimin sonucu çıkana kadar kendimi evde izole edeceğim. Ben biletimi 15 gün önceden aldığım için ucuza aldım ancak son günlerde bilet fiyatları çok fazla yüksekti.”

Nida Köse

“Kıbrıs’ta yaşıyorduk ve tatil için çıkıp gittikten sonra 4 ay kadar bir süre Türkiye’de mahsur kaldık. İlk başlarda biraz tedirgin olmuştuk ve nihayet Kıbrıs’a dönebildik. Bizler de buradaki insanlara zarar vermek istemeyiz ve bu çifte PCR testi çok doğru bir karar olmuştur. Ülkeye gelen her insanın bilinçli davranarak her ne kadar da test sonucu negatif çıksa da 14 gün kendi karantinasını kendisi uygulamalıdır. Ben şahsen 14 gün kendimi izole ederek bekleyeceğim. Ne olursa olsun tedbiri elden bırakmamak adına bunu uygulayacağım. Biz dönüş için iki kez bilet kestik ve ikisi de yandı. Bilet fiyatları çok yüksek ve geri dönüşümüz bize çok pahalıya mal oldu. Mecburen işimizin başına evimize dönmek için de biletimizi kesip geldik.”

Ekrem Arslan

“Kıbrıs’a çocuklarımızı ve torunlarımızı ziyaret için geldik. Burada tahminen 2 ay kadar kalacağız. Çifte PCR testi uygulamasını önemli ve gerekli buluyorum. Herkesin sağlığı için bu testler son derece önemlidir. Burada da çifte PCR testi ile ülkeye insan kabul edilmesi büyük bir önem taşıyor. Bize burada da bir test yapıldı ve o testin sonucu çıkana kadar kendimizi evde izole edeceğiz. Ben biletimi 350 liraya aldım ancak bilet almayı sona bırakanlar bin 500 liraya aldı.”

Sabiha Yıldızlar

“Öğrenci olduğum için tekrar Kıbrıs’a döndüm. Pandemi dolayısıyla gitmiştim şimdi uçuşlar tekrar başlayınca geldim. Kıbrıs’a giriş için bizlerden çifte PCR testi istemeleri güven için son derece önemli ve gerekli bir uygulamadır. Burada bizlere bir test daha yapıldı ve bu testin sonucu çıkıncaya kadar evde izole olacağım. Uçak biletleri günde tek sefer olduğu için çok yükseldi. Ben biletimi önceden aldığım için uyguna aldım ancak yakın zamanda bilet alanlar çok yüksek rakamlar ödedi. Tekrardan Kıbrıs’a dönmekten dolayı mutluyum.”

Mustafa Şalk

“ Kıbrıs’ta kalıyordum ancak iş yerim kapanınca memlekete gittim. Uçuşlar tekrar başlayınca geldim. Ülkeye girerken bizden çifte PCR testi istediler ve bunun çok gerekli ve doğru bir uygulama olduğunu söylemek istiyorum. Biletimi önceden aldığım için uygun fiyata aldım ancak yakın zamanda bilet alanlar çok fazla paralar ödedi.”

Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2020, 10:41