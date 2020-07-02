Tacettin yoğun bakımda

Suna ERDEN

Girne’de önceki gün meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü Tacettin Karaduman ağır yaralandı.

Kazanın Uğur Kaçar isimli araç sürücüsünün dikkatsizce sağ şeritten sola geçip, Karaduman’ın motosikletine çarpması sonucu gerçekleştiği belirtildi. Ağır yaralanan Karaduman’ın hayat tehlikesi olduğu, Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde yoğun bakıma alındığı belirtilirken, gözaltına alınan Uğur Kaçar dün tutuklama talebi ile Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada kazayı ve zanlı hakkındaki iddiaları aktaran polis, trafik kazasının 30 Haziran 2020 tarihinde saat 13.45 sıralarında Girne’de Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde meydana geldiğini söyledi. Polis, yönetimindeki PB 014 plakalı araç ile çift şerit yolda Girne’ye doğru seyreden Uğur Kaçar’ın gerisini kontrol etmeden dikkatsizce sol şeride geçiş yaptığını ifade etti. Polis, bu esnada sol şerit içerisinde aynı istikamete doğru seyreden Tacettin Karaduman yönetimindeki PT 073 plakalı motosiklete çarptığını açıkladı.

Hayati tehlikesi var

Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Tacettin Karaduman’ın yaralandığını kaydeden polis, Girne Akçiçek Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk yardım tedavisinin ardından Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne sevk edildiğini açıkladı.

Polis, Karaduman’ın hayati tehlikesi bulunduğunu ve yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığını söyledi.

Kazanın ardından Uğur Kaçar’ın gözaltına alındığını kaydeden polis, PT 073 plakalı motosiklette 3 bin TL, PB 014 plakalı araçta ise 2 bin 500 TL tahmini hasar oluştuğunu belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini, Karaduman’ın sağlık durumunun net olmadığını belirten polis, zanlının 2 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme zanlının 2 gün süre ile tutuklu kalmasına emir verdi.